von Stefan Heimpel

Die Vorbereitungen für die 35. Antik-Uhrenbörse Furtwangen laufen auf Hochtouren: Vom 23. bis 25. August kommen die Uhrenliebhaber und Freunde antiker Zeitmesser in Furtwangen wieder auf ihre Kosten. Zum zweiten Mal ist nun die Stadt Furtwangen Veranstalter der Uhrenbörse, nachdem der Verein Uhr & Kultur diese Aufgabe abgegeben hat. Auch dieses Jahr zeichnet im Auftrag der Stadt für die Organisation Gaby Zähringer verantwortlich. Sie berichtete, dass die Uhrenbörse 2019 bereits voll ausgebucht ist. Mehr als 130 Aussteller aus Deutschland und ganz Europa haben sich wieder gemeldet. Darunter sind erneut rund zehn neue Aussteller, die erstmals mit dabei sind.

Besucher aus der ganzen Welt

In bewährter Weise findet die Antik-Uhrenbörse wieder in den Räumen der Hochschule Furtwangen statt. Erwartet werden an diesem Wochenende mehrere tausend Besucher aus der ganzen Welt. Das Angebot ist erfahrungsgemäß breit. Neben den typischen Schwarzwälder Uhren ist die Bandbreite an Zeitmessern aus vielen Epochen und Ländern sehr groß. Zunehmend ist in den letzten Jahren das Angebot an Armband- und Taschenuhren.

Händler und Kunden kennen sich

Sowohl von den Ausstellern als auch von den Besuchern gibt es immer wieder viele positive Rückmeldungen zur Uhrenmesse. Gerade auch die Händler freuen sich, regelmäßig nach Furtwangen kommen zu können. Die Antik-Uhrenbörse hat vor Ort einen großen Stellenwert. Viele der Händler legen auch Wert darauf, jedes Jahr ihren Stand an der gleichen Stelle zu errichten, auch um hier wieder ihre Stammkunden begrüßen zu können.

Freitags nur Fachbesucher

Die Uhrenmesse öffnet am Freitagnachmittag bereits für die Fachbesucher, die allerdings einen deutlich höheren Eintrittspreis bezahlen. Am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr ist die Messe für die Allgemeinheit geöffnet. Die Eintrittskarte für die Uhrenbörse gewährt auch kostenlosen Eintritt in das deutsche Uhrenmuseum.

Trödlermarkt mit Stadtfest

Am Samstag findet parallel zur Uhrenbörse wieder der Furtwanger Trödlermarkt mit Stadtfest statt. Am Freitag wird vor dem Uhrenmuseum der traditionelle Händlerempfang der Stadt Furtwangen stattfinden, zu dem die ganze Bevölkerung eingeladen ist. Für die musikalische Unterhaltung sorgt das Jazz-Trio KRT von der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen. Auch für Speis und Trank ist an diesem Abend gesorgt, im Einsatz sind die Alte Jungfere. Bei der Uhrenbörse selbst sorgt der Verein zur Förderung des Deutschen Uhrenmuseums (VFDU) für die Einlasskontrolle. Für das Catering sind das Schwarzwald-Harmonika-Orchester und der SV 69 zuständig.

Unterstützt wird die Uhrenbörse durch eine ganze Reihe von Sponsoren. Neu ist in diesem Jahr eine weitere Fördermöglichkeit: Auf den zur Sicherheit um den Eingang der Hochschule aufgestellten Absperrgittern präsentieren sich zusätzlich Furtwanger Unternehmen als Unterstützer der Börse. Bürgermeister Josef Herdner wird mit einer Reihe geladener Gäste, darunter auch Vertreter Furtwanger Vereine, am Freitagnachmittag die Uhrenbörse besuchen und sich die Höhepunkte demonstrieren lassen.

Umhängetaschen

Für die Öffentlichkeit gibt es noch ein besonderes Angebot: Aus den Werbe-Bannern der vergangenen Jahre wurden von einer Behinderten-Werkstatt in Karlsruhe Umhängetaschen hergestellt. Da diese aus verschiedenen Teilen der Banner hergestellt sind, sieht jede Tasche anders aus und ist damit ein Unikat. Ab sofort sind die Taschen bei Francesca Hermann, der Ansprechpartnerin für die Uhrenbörse beim Stadtmarketing, erhältlich, ebenso wie bei der Veranstaltung selbst. Einige Taschen sind bereits verkauft worden.