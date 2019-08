Uhrenliebhaber und Freunde antiker Zeitmesser kommen am Wochenende vom 23. bis zum 25. August in Furtwangen auf ihre Kosten. Bereits zum 35. Mal öffnet die Antik-Uhrenbörse ihre Pforten.

In bewährter Weise findet die Antik-Uhrenbörse in den Räumlichkeiten der Hochschule Furtwangen direkt neben dem Deutschen Uhrenmuseum statt. Erwartet werden an diesem Wochenende mehrere tausend Besucher aus der ganzen Welt.

Neben den typischen Schwarzwälder Uhren umfasst das Angebot die ganze Bandbreite an Zeitmessern aus vielen Epochen, Ländern und in allen Erhaltungsgraden. Zudem können Ersatzteile, Literatur sowie Uhrenzubehör aller Art bestaunt, gehandelt oder gekauft werden.

Hier kommen nicht nur die Tüftler und Bastler, sondern auch Sammler hochwertigster Uhren auf ihre Kosten. In den vergangenen Jahren wurde das Sortiment durch eine Auswahl von Armband- und Taschenuhren ergänzt und kontinuierlich erweitert.

Unter Händlern aus ganz Deutschland und weit über die Ländergrenzen hinaus ist die Börse eine wichtige Anlaufstelle. Die Messe wird wie üblich am Freitag mit dem Fachbesuchertag von 12 bis 17.30 Uhr eröffnet. An diesem Abend findet auf dem Robert-Gerwig-Platz auch der traditionelle Händlerempfang statt. Musikalische Begleitung bietet das Jazz-Trio KRT von der Jugendmusikschule St. Georgen- Furtwangen mit den hochkarätigen Musikern Lucas Klein, Neil Richter und Tom Timmler. Für Speis und Trank ist gesorgt. Am Samstag öffnet die Uhrenbörse bereits um 9 Uhr ihre Pforten und ist bis 18 Uhr geöffnet.

Flohmarkt mit 350 Ständen

Traditionell findet am Samstag neben der Antik-Uhrenbörse mit dem Trödlermarkt einer der größten Flohmärkte in Südbaden mit mehr als 350 Ständen und das Stadtfest mit einem riesigen Angebot an Speisen, Getränken und Unterhaltung statt. Am Sonntag können Besucher die Antik-Uhrenbörse von 10 bis 16 Uhr besuchen.