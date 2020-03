Die Stadtverwaltung weist auf die Anmeldetermine in den Kindergärten für das Kindergartenjahr 2020/2021 hin. Die Termine gelten auch für bereits vorgemerkte Kinder.

Für das Kindergartenjahr 2020/2021 können die Kinder, die vom September 2020 bis Juli/August 2021 neu in einen Kindergarten in Furtwangen oder in den Ortsteilen aufgenommen werden sollen, angemeldet werden. Der jeweilige Anmeldetermin sollte von den Eltern wahrgenommen werden, da das Gruppenangebot in den jeweiligen Kindergärten von den Anmeldungen abhängig ist, informiert die Stadtverwaltung.

Anmelderegeln: Eine verbindliche Zusage können die Kindergartenträger den Eltern erst geben, wenn der Gemeinderat über die Anzahl der Kindergartenplätze im Rahmen der Bedarfsplanung entschieden hat. Zu späte Anmeldungen, die nach dem Termin in den jeweiligen Einrichtungen eingehen, können dazu führen, dass ein Platz in dieser Einrichtung nicht mehr zur Verfügung gestellt werden kann. Eltern, die ihr Kind bereits in einer Kindergarteneinrichtung vorgemerkt beziehungsweise angemeldet haben, sollten dies nun nochmals offiziell anmelden. Eltern, die am Anmeldetermin verhindert sind, können sich telefonisch beim Kindergarten anmelden.

Vöhrenbach So sollen Vöhrenbacher Spielplätze attraktiver werden Das könnte Sie auch interessieren

Das Aufnahmeformular ist in der jeweiligen Einrichtung erhältlich oder kann im Internet unter www.furtwangen.de – Gesundheit und Familie, Soziales – Kinder und Jugend – Anmeldung Kindergärten abgerufen werden.

Beitragserhöhungen sind möglich

Die Stadtverwaltung weist ebenfalls darauf hin: „Mit einer Beitragserhöhung ab September muss gerechnet werden.“ Die Berechnung der neuen Sätze könne erst nach der Bekanntgabe des Gemeindetags und anschließender Gemeinderatsentscheidung erfolgen.

Im Folgenden sind die jeweiligen Anmeldetermine und Betreuungszeiten der Kindergärten in Furtwangen und Ortsteilen aufgeführt:

Kindergarten Maria Goretti: Lindenstraße 5, Telefon 07723/5 04 21 70, E-Mail: maria.goretti@web.de. Anmeldung am Dienstag, 3. März, von 13.30 bis 17 Uhr, sowie am Mittwoch, 4. März, von 8 bis 12 Uhr im Büro des Kinderhauses St. Elisabeth (Bahnhofstraße 7). Es werden Kinder aufgenommen, die im Laufe des Jahres 2020 bis einschließlich 31. August 2021 drei Jahre alt werden und Kleinstkinder ab acht Wochen. Die Regelöffnungszeiten sind 8 bis 11.30 Uhr sowie 13.30 bis 16.30 Uhr, die Ganztagsöffnungszeiten sind von 7 bis 17.30 Uhr, verlängerte Öffnungszeiten sind von 7 bis 14 Uhr.

Lindenstraße 5, Telefon 07723/5 04 21 70, E-Mail: maria.goretti@web.de. Anmeldung am Dienstag, 3. März, von 13.30 bis 17 Uhr, sowie am Mittwoch, 4. März, von 8 bis 12 Uhr im Büro des Kinderhauses St. Elisabeth (Bahnhofstraße 7). Es werden Kinder aufgenommen, die im Laufe des Jahres 2020 bis einschließlich 31. August 2021 drei Jahre alt werden und Kleinstkinder ab acht Wochen. Die Regelöffnungszeiten sind 8 bis 11.30 Uhr sowie 13.30 bis 16.30 Uhr, die Ganztagsöffnungszeiten sind von 7 bis 17.30 Uhr, verlängerte Öffnungszeiten sind von 7 bis 14 Uhr. Kindergarten St. Martin/Kussenhof: Berliner Straße 9, Telefon 07723/25 70, E-Mail: maria.goretti@web.de oder kiga-st.martin@gmx.de. Anmeldung am Donnerstag, 5. März, von 8 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr. Aufgenommen werden Kinder, die im Laufe des Jahres 2020 bis einschließlich 31. August 2021 drei Jahre alt werden und Kleinstkinder ab 8 Wochen. Regelöffnungszeiten sind von 8 bis 11.30 Uhr sowie 13.30 bis 16.30 Uhr, Ganztagsöffnungszeiten sind von 7 bis 16.30 Uhr, verlängerte Öffnungszeiten sind von 7 bis 14 Uhr. In der Krippe wird eine Halbtagesgruppe für vier Stunden angeboten, die tageweise buchbar ist.

Berliner Straße 9, Telefon 07723/25 70, E-Mail: maria.goretti@web.de oder kiga-st.martin@gmx.de. Anmeldung am Donnerstag, 5. März, von 8 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr. Aufgenommen werden Kinder, die im Laufe des Jahres 2020 bis einschließlich 31. August 2021 drei Jahre alt werden und Kleinstkinder ab 8 Wochen. Regelöffnungszeiten sind von 8 bis 11.30 Uhr sowie 13.30 bis 16.30 Uhr, Ganztagsöffnungszeiten sind von 7 bis 16.30 Uhr, verlängerte Öffnungszeiten sind von 7 bis 14 Uhr. In der Krippe wird eine Halbtagesgruppe für vier Stunden angeboten, die tageweise buchbar ist. Kinderhaus St. Elisabeth: Bahnhofstraße 7, Telefon 07723/5 04 21 70, E-Mail: maria.goretti@web.de. Anmeldung am Dienstag, 3. März, von 13.30 bis 17 Uhr sowie am Mittwoch, 4. März, von 8 bis 12 Uhr. Aufgenommen werden Kleinstkinder ab acht Wochen bis drei Jahren. Die Halbtagesgruppe umfasst vier Stunden, die Ganztagsöffnungszeiten sind von 7 bis 17.30 Uhr, die verlängerten Öffnungszeiten von 7 bis 14 Uhr. Das Angebot ist tageweise buchbar.

Bahnhofstraße 7, Telefon 07723/5 04 21 70, E-Mail: maria.goretti@web.de. Anmeldung am Dienstag, 3. März, von 13.30 bis 17 Uhr sowie am Mittwoch, 4. März, von 8 bis 12 Uhr. Aufgenommen werden Kleinstkinder ab acht Wochen bis drei Jahren. Die Halbtagesgruppe umfasst vier Stunden, die Ganztagsöffnungszeiten sind von 7 bis 17.30 Uhr, die verlängerten Öffnungszeiten von 7 bis 14 Uhr. Das Angebot ist tageweise buchbar. Kindergarten Regenbogen: Rabenstraße 29, Telefon 07723/72 78, E-Mail: regenbogen@ekibreg.de. Anmeldung am Dienstag, 3. März, sowie am Mittwoch, 4. März, jeweils von 8 bis 16 Uhr und am Donnerstag, 5. März von 8 bis 19 Uhr. Aufgenommen werden Kinder, die im Laufe des Jahres 2020 bis einschließlich 31. August 2021 drei Jahre alt werden und Kleinstkinder ab acht Wochen. Es gibt zwei altersgemischte Regelgruppen und eine Krippengruppe.

Die Betreuungszeiten in den Regelgruppen sind in der Gruppe eins montags bis freitags von 7.15 bis 12.15 Uhr und montags bis mittwochs von 13.15 bis 16 Uhr; in der Gruppe zwei montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr sowie dienstags bis donnerstags von 13.30 bis 16 Uhr. In der Kleinkindbetreuung gibt es verlängerte Öffnungszeiten, diese sind von montags bis freitags von 7.15 bis 14.15 Uhr.

Kindergarten St. Andreas: Schulstraße 7, Neukirch, Telefon 07723/51 39, E-Mail: kath.kitaneukirch@web.de. Anmeldung am Mittwoch, 4. März, sowie am Donnerstag, 5. März, jeweils von 8 bis 16 Uhr. Aufgenommen werden Kinder, die im Laufe des Jahres 2020 bis einschließlich 31. August 2021 drei Jahre alt werden und Kleinstkinder ab zwei Jahren. Es gibt eine Regelgruppe für Drei- bis Sechsjährige und eine altersgemischte Gruppe (mit Kleinkindern) für Zwei- bis Sechsjährige.

Die Regelöffnungszeiten sind montags bis freitags von 7.15 bis 12.30 Uhr sowie dienstags bis donnerstags von 13.30 bis 16 Uhr; die verlängerten Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 7.15 bis 12.30 Uhr sowie dienstags bis donnerstags von 7.15 bis 14.15 Uhr. Die Ganztags Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 7.15 bis 12.30 Uhr sowie dienstags bis donnerstags von 7.15 bis 16 Uhr.