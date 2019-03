von SK

Neuer Vorsitzender beim Harmonikaverein Linach ist Ferdinand Kreuz. Er löste Andreas Trenkle ab. Dieser hatte das Amt 20 Jahre inne und war davor zehn Jahre Schriftführer. Andreas Trenkle wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Andrea Dorer leitet Jugend

Das Amt des Jugendleiters übernahm Andrea Dorer von Ferdinand Kreuz. Neuer stellvertretender Notenwart ist Albert Grießhaber für Katrin Trenkle. Gerhard Dotter rückt als Kassenprüfer für Sabine Rosenfelder nach. Bestätigt wurden in der Generalversammlung Ulrike Löhle als Schriftführerin, Sprecher der Theaterspieler Florian Klausmann, aktive Beisitzerin Stefanie Straub und Notenwart Michael Dorer. Einen bebilderten Rückblick lieferte Ulrike Löhle mit Fasnet, Jahreskonzert, Nachtwanderung, Auftritt auf dem Rössleplatz in Neukirch, Kirchenauftritten und Ständchen.

Theater drei Mal ausverkauft

Über drei ausverkaufte Theateraufführungen freute sich Regisseur Florian Klausmann. Bis es allerdings so weit war, galt es über 20 Proben zu absolvieren. Hinzu kam ein Probetag. Auch beim Kulissenbau gibt es immer einiges zu tun. Ebenso unternahmen die Theaterspieler einen Ausflug nach Stuttgart.

Im Jugendbericht von Ferdinand Kreuz war zu erfahren, dass es neben den musikalischen Aktivitäten einige gesellige Veranstaltungen wie Hüttenaufenthalt und Ausflug gab. Auch hat Sylvia Eschle im Januar in Neukirch mit der Melodicaausbildung begonnen, und Ulrike Löhle bietet ab dieser Woche auch in Linach wieder Kurse an.

Plus in der Kasse

Über ein Plus in der Kasse gab Carmen Dorer Auskunft. Den Dirigentenbericht verlas die zweite Vorsitzende Kathrin Kern stellvertretend für den verhinderten Dirigenten Oliver Albrecht. So hatte das Jugendorchester einen durchschnittlichen Probenbesuch von fast 92 Prozent. Ein Trinkglas für guten Probenbesuch erhielten Kerstin Fleig und für vollständige Anwesenheit Alina Ruf. Im Hauptorchester lag der Probenschnitt bei 87 Prozent. Ein tolles Ergebnis hatte die erste Stimme mit 94,5 Prozent. Immer dabei waren Ferdinand Kreuz und Andreas Trenkle. Ein Römer für guten Besuch ging zudem an Michael Dorer, Ulrike und Robin Löhle, Gerhard Dotter, Anita Trenkle und Kathrin Kern.

Seit 40 Jahren dabei

Seit Sommer 2018 treffen sich vor der Hauptorchesterprobe einige Musiker, die in lockerer Runde Akkordeonstücke spielen. Hier dürften sich weitere Interessierte hinzugesellen. Ortsvorsteher Arno Ruf dankte dem Verein für die kulturelle Arbeit, insbesondere auch für die Unterstützung bei der Optimierung des Gemeindehausspeichers. Er hob vor allem Rudolf Fleig hervor, der im Speicher neue Schränke einbaute. Die goldene Vereinsehrennadel für 40 Jahre passive Mitgliedschaft, davon zehn Jahre aktiv, erhielt Sabine Hupfer.