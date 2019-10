von Stefan Heimpel

Zu seiner Hauptversammlung traf sich der Altenheimverein Furtwangen, der Träger des Altenheims St. Cyriak. Dabei wurde unter anderem Bilanz gezogen vom ersten Jahr der Neuorganisation in der Vereinsführung mit einem eigenen Aufsichtsrat. Bei der Versammlung gab es einen umfassenden Bericht über die Situation im Altenheim St. Cyriak.

Der stellvertretende Vorsitzende Götz Besenfelder. Bild: Stefan Heimpel | Bild: Heimpel

Begrüßt wurden die Vereinsmitglieder durch den stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins, Götz Besenfelder, da der Vorsitzende Pfarrer Paul Demmelmair nicht an der Versammlung teilnehmen konnte. Sein Gruß galt dabei besonders den Vertretern des Altenheims selbst mit ihrem Einrichtungsleiter Benedikt Spath sowie Bürgermeister-Stellvertreterin Anja Siedle. Nach umfassenden Berichten aus dem Altenheim folgten weitere Regularien. Matthias Hall stellte den Kassenbericht des Vereins vor, der ein positives Ergebnis brachte und damit die Rücklagen des Vereins weiter erhöhte. Von Bedeutung sind hier vor allem die Mitgliedsbeiträge der insgesamt 81 Mitglieder.

Bräunlingen/Furtwangen Koepfer schließt Standort Bräunlingen: 81 Arbeitsplätze sollen wegfallen Das könnte Sie auch interessieren

Allerdings sinkt die Zahl der Mitglieder von Jahr zu Jahr deutlich. Hier gelte es, offensiv auch um neue Mitglieder für den Verein zu werben. Darüber hinaus gibt es sieben regelmäßige Spender, die nicht Mitglieder im Verein sind. Die Zinseinnahmen sind entsprechend der aktuellen Situation auf dem Geldmarkt minimal. Lediglich ein Wertpapier-Depot bringe gute Erträge.

Furtwangen City-Gutschein zieht schon jetzt immer weitere Kreise Das könnte Sie auch interessieren

Auch im Blick auf die gute Finanzsituation des Vereins regte Besenfelder an, eine aktuelle Investition des Altenheims für eine neue Zugangskontrolle am Haupteingang und am unterirdischen Gang mit 30 000 Euro zu unterstützen. Benedikt Spath ergänzte dazu, dass hier eine Anlage der Firma Siedle eingebaut wird. Zum einen sei dies ein Unternehmen direkt vor Ort, zum anderen war auch das Angebot von Siedle im Vergleich zu manch anderem Anbieter günstiger. Und nicht zuletzt gewährt Siedle als Unterstützung für das Altenheim hier noch einmal einen Preisnachlass von rund 40 Prozent als Unterstützung des Hauses. Die Versammlung stimmte dann auch dieser Spende für die Arbeiten zu.

Schönenbach Gehweg, Halle und Bushalt stehn auf der Schönenbacher Wunschliste Das könnte Sie auch interessieren

Schließlich stellte der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Peter Baake, die Arbeit des neuen Gremiums nach dem ersten Jahr vor. Sowohl vom Aufsichtsrat wie auch von der Vereinsführung und der Hausleitung wurde diese Neuorganisation als gut und sehr produktiv beurteilt. Der eigentliche Vereinsvorstand mit Pfarrer Paul Demmelmair und Stellvertreter Götz Besenfelder werde hier massiv entlastet. Zu den Aufgaben des Aufsichtsrates gehört die Mitwirkung bei der Planung für die Zukunft des Hauses, bei der Beratung des Wirtschaftsplanes und bei der operativen Kontrolle. Es werden also die tatsächlich erreichten Ergebnisse mit den Planvorgaben verglichen. Oberstes Organ des Vereins ist aber weiterhin die Mitgliederversammlung.

Furtwangen/Schönwald Katharinenhöhe kann auf starken Rückhalt der Freunde und Förderer zählen Das könnte Sie auch interessieren

Darüber hinaus arbeiten Vorstand und Aufsichtsrat eng zusammen. Der Vorstand kann sich aber nun wieder besser anderen Aufgaben wie beispielsweise der Mitgliederwerbung widmen. Im ersten Jahr hat sich alles schon hervorragend eingespielt, betont Peter Baake. In bestimmten Bereichen ist man aber immer noch dabei, die genauen Arbeiten und Funktionen weiter zu organisieren und zu optimieren.