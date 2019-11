von Stefan Heimpel

Die Hauptversammlung des Trägervereins des Altenheims St. Cyriak Furtwangen war für die Heimleitung auch die Gelegenheit, einen aktuellen Bericht zur Situation des Hauses vorzulegen.

Ziel: Wohn-und Lebensqualität steigern

Einrichtungsleiter Benedikt Spath begann mit dem Rückblick auf seinen Dienstantritt zum Jahresbeginn. Verschiedene wichtige Entwicklungen ergaben sich im laufenden Jahr. Grundsätzlich sei es ein Ziel, die Wohn- und Lebensqualität der Bewohner weiter zu fördern. Vor allem aber gab es Verhandlungen mit der Heimaufsicht zur Einzelzimmer-Regelung, denn offiziell dürfen seit 1. September 2019 keine Doppelzimmer mehr vermietet werden.

Für das Altenheim bedeutet dies aber zum einen, dass die bei der Sanierung kalkulierte Bettenzahl von 98 deutlich sinken würde, was auch auf die Einnahmesituation einen wesentlichen Einfluss hatte. Zum anderen gibt es immer wieder auch Bewohner, die nicht alleine im Einzelzimmer wohnen wollen, beispielsweise auch Ehepaare. Mit der Heimaufsicht einigte man sich hier auf eine Übergangsfrist bis 2029. Das Heim kann daher weiter Doppelzimmer anbieten. Die Pflegesätze müssen dafür aber ab März auf 96 gesenkt werden.

Positive Belegung

Sehr positiv sei die Belegung des Hauses. In diesem Jahr lag sie bei durchschnittlich knapp 99 Prozent. Ein wichtiges weiteres Thema ist die Personalentwicklung. Hier gelte es die Attraktivität als Arbeitgeber auch nach außen hin zu steigern und gleichzeitig das Stammpersonal mit verschiedenen Aktivitäten zu halten.

Die Fachkraftquote im Furtwanger Heim liegt aktuell bei 52 Prozent, allerdings nur mit Fremdpersonal. Intensiviert wurden die Kontakte beispielsweise zu Schulen und zur Hochschule. Auch das Berufsbild Pflegekraft müsse transparenter gemacht werden, um noch mehr Auszubildende zu gewinnen. Aktuell sind es vier Auszubildende. Im laufenden Jahr gab es auch verschiedene Investitionen. Neben einer neuen Homepage wurde für das Personal ein neuer Pausenbereich geschaffen und ein Ausbildungsstützpunkt entwickelt.

Für das kommende Jahr stehen nun rund zehn Jahre nach dem Bezug des sanierten Hauses wieder die ersten Renovierungen an. Außerdem wird voraussichtlich im kommenden Jahr das Blockheizkraftwerk erneuert werden müssen.

Fremdpersonal ist teuer

Barbara Lübbers berichtete über die finanzielle Entwicklung des Hauses im vergangenen Kalenderjahr. Steigenden Einnahmen stehen hier aber vor allem auch noch stärker steigende Ausgaben für das Personal gegenüber. Ein wichtiger Grund dafür sind unter anderem das Fremdpersonal in der Pflege, dass eingestellt werden muss, um die notwendige Quote an Fachkräften zu erhalten. Denn diese Leasingkräfte sind für das Haus wesentlich teurer als eigene, feste Mitarbeiter. Das führte nicht zuletzt dazu, dass zwar erneut ein Überschuss erwirtschaftet werden konnte, der aber deutlich geringer ausfiel als 2017.

Der Vorstand des Trägervereins nahm diese Berichte zur Kenntnis. Man sei sich aber bewusst, dass man weiter alle dafür tun müsse, dass das positive Ergebnis erhalten bleibt. Eine wichtige Hilfe dafür ist auch der neu geschaffene Aufsichtsrat (der SÜDKURIER berichtete), der sich vor allem um die finanziellen Belange des Hauses kümmert.