von Stefan Heimpel

Erfolgreich gestartet ist am Donnerstag das Sportfest der Neukircher Sportfreunde, das noch bis zum morgigen Sonntag dauert.

Zum Auftakt gehört traditionell das Grümpelturnier und auch eine Kinder-Fußballmeisterschaft. Dabei hatten die Fußballfreunde ausgesprochenes Glück mit dem Wetter, es blieb trocken und das Turnier konnte teilweise bei strahlendem Sonnenschein problemlos ausgetragen werden. Entsprechend gut war auch der Besuch auf dem Festgelände vor der Schwarzwaldhalle und rund um den Kunstrasen.

Mehr Nachwuchskicker

Die kleinen Nachwuchs-Kicker waren wieder gefragt beim Vision-Sports-Kidsturnier, das wie schon in den vergangenen Jahren als eine kleine Fußball-WM ausgetragen wurde. Die verschiedenen Mannschaften erhielten dabei die Titel der teilnehmenden WM-Länder. Das ganze lief dann aber in der Auswertung als Einzelmeisterschaft der jungen Spieler. 26 Teilnehmer im Alter von vier bis 14 Jahren waren hier mit Begeisterung dabei. Das bedeutete gegenüber dem Vorjahr erneut eine kräftige Steigerung. Rund vier Stunden dauerte dieses Turnier, das in zwei Altersklassen eingeteilt war. Dazwischen gab es zur Stärkung eine Pommes-Pause. Dabei gab es keine festen Mannschaften, sondern die Teilnehmer wurden für jede Runde wieder einer neuen „Nationalmannschaft“ zugelost.

Bennet Hug und Mika Seng vorne

Die erzielten Punkte, je nach Ergebnis bis zu drei Punkten bei einem Sieg, wurden jedem Spieler der Mannschaft persönlich gutgeschrieben. Bei den älteren Spielern gewann damit Bennet Hug, auf den zweiten Platz kamen Colin Hug und Julien Eschle. Bei den jüngeren Spielern gewann Mika Seng. Gleich drei weitere Spieler kamen punktgleich auf den zweiten Platz: Niko Kern, Jakob Tritschler und Leon Straub. Die Teilnehmer erhielten jeweils Urkunden und Sachpreise.

Sehr gut besetzt

Parallel fand auf dem Kunstrasen das Grümpelturnier statt, das mit 24 Mannschaften sehr gut besetzt war. Hier wurde in verschiedenen Gruppen gespielt, bis in einem spannenden Finale das Team Rote Erde (ehemalige Platzwarte) sich mit 1:0 gegen die Söhne Gabor (Stefan Bartle and Friends) den Siegerpokal sicherte und damit den Titel aus dem Vorjahr verteidigte.

Im Neunmeterschießen sicherte sich die TTG Furtwangen gegen das Cartel de la Familia (Willmänner) den dritten Platz. Prämiert wurde außerdem wieder die beste Kostümierung. Den Preis gewann diesmal ein Team, das zwar nicht mitspielen konnte, doch sich als Ultrafans von den Mannschaften buchen ließ. Sein Auftritt mit mobiler Tribüne, wildem Haarschnitt und Schlachtgesängen begeisterte die Mannschaften. Den zweiten Platz belegte das Team Rote Erde als Top Gun, das mit selbst gebauten Fliegern auf dem Festgelände landeten.

Tag der Generationen

Am heutigen Samstag, 22. Juni, geht das Fest weiter mit dem Tag der Generationen. Auf dem Spielplan stehen das AH-Turnier und Spiele der Junioren-Mannschaften. Zusätzlich ist eine Hüpfburg für die Kinder aufgebaut. Ab 20 Uhr gastiert zum Open-Air-Konzert der ehemalige The-Voice-UK-Teilnehmer Murray Hockridge.

Familientag

Der Sonntag ist Familientag. Zum Mittagstisch spielt die Jugendkapelle Furtwangen. Ebenso gibt es eine Hüpfburg und Kinderschminken. Nach den Turnieren der jüngsten Spieler ist der GSV Erdmannhausen Gegner der aktiven Mannschaft bevor die A-Junioren gegen die SG Simonswald und die Damen gegen den SV Titisee spielen.