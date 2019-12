von Stefan Heimpel

Eine musikalische Reise um die Welt, so überschrieben war das Programm des gut besuchten Wunschkonzerts im Gasthaus „Löwen“ in Schönenbach. Der Musikverein Katzensteig wartete mit ganz unterschiedlichen Stilrichtungen auf und zog alle Register.

Die Vorsitzende Martina Spath freute sich, dass viele Besucher gekommen waren. Ihr Gruß galt auch den zahlreichen Musikern benachbarter Musikvereine. Ein besonderer Dank ging an Harald Schilling, der sich im Sommer bereit erklärt hatte, die Leitung des Musikvereins für die nächste Zeit wieder zu übernehmen. Er hatte den Musikverein Katzensteig bereits schon einmal geleitet und bis 2014 vier interessante Wunschkonzerte zusammengestellt. Nun übernahm er im Sommer von Monika Mai wieder den Taktstock, nachdem er die vergangenen vier Jahre selbst im Verein als Trompeter musiziert hatte.

Das Konzert kam – gemessen am Beifall zu den einzelnen Stücken – gut beim Publikum an. Was Wunder, hatte Schilling doch ein interessantes Programm zusammengestellt und reiste mit den Zuhörern musikalisch von einem Besuch bei Kaiserin Sisi in Österreich bis zum Pop-Festival mit Michael Jackson.

Zehnjährige übernimmt die Ansage

Etwas Besonderes war in diesem Jahr aber auch die Ansage: Die erst zehnjährige Saskia Spath, Tochter der Vorsitzenden, führte mit lockerer und erfrischender Art durch das Programm. Das Publikum war von ihren Einführungen mit vielen humorvollen Anmerkungen begeistert. Eröffnet wurde das Konzert mit dem Marsch „Kaiserin Sisi“, es folgten auch noch weitere Märsche. Vor allem aber wartet man beim Musikverein Katzensteig auf das Polka-Genre, das hier mit „Ein Herz für Blasmusik“ und „Bis bald, auf Wiedersehen“ auch wieder gekonnt geboten wurde.

Anhand der Wunschliste ist auch immer leicht abzulesen, welche Stücke besonders gut ankommen. Spitzenreiter war „Tage wie diese“ von den Toten Hosen vor „Kaiserin Sisi.“ Aber auch die weiteren Programmpunkte kamen immer sehr gut an, sei es eine Festivalmusik aus Italien, schottische Volksweisen, „We are the World“ von Michael Jackson oder die Filmmusik zu „Aladdin“. Das Publikum schätzte die Vielfalt sichtlich und gab sich erst mit den Zugaben „Fliegermarsch“ und der bekannten Polka „Kirschblütenzauber“ zufrieden.

Ehrung für 25 Jahre treue Mitgliedschaft für Angelika Schwer, im Bild (von links) die Vorsitzende Martina Spath, Angelika Schwer, der alte und neue Dirigent Harald Schilling und der stellvertretende Vorsitzende Franz Brugger. | Bild: Hans-Jürgen Kommert