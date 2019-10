von Benita Hansmann

Es war ein harter und steiniger Weg – aber für den achtjährigen Julian Schonhardt aus Neukirch hat es sich gelohnt. Der Skispringer und Teilzeit-Nordisch-Kombinierer konnte die Kids Trophy der Skiverbände Baden-Württemberg (SBW) für sich gewinnen.

Julian ist seit gut einem Jahr Skispringer und geht für das Skiteam Schonach-Rohrhardsberg an den Start. Dreimal die Woche fährt er gemeinsam mit seiner Mutter, Vater oder mit den Großeltern von Neukirch nach Schonach, um in das Training von Olympiasieger Hansjörg Jäkle zu kommen.

Bester Springer im Land

Sein Trainingsfleiß wird belohnt. Wöchentlich macht der Grundschüler Fortschritte und zählt mittlerweile zu den besten Nachwuchsspringern aus ganz Baden-Württemberg. In dem Pilotprojekt der Skiverbände finden über den Sommer zwölf Wettkämpfe im Rahmen der Nordic Kids Trophy statt. Die Besten der jeweiligen Altersklasse wurde nun in Meßstetten gekrönt.

Tour von Wettbewerb zu Wettbewerb

Gemeinsam mit seinen Trainern und Teamkameraden des Skiteams Schonach-Rohrhardsberg tourte er von Wettbewerb zu Wettbewerb. Seine Familie richtete sogar den Urlaubsplan nach den Springen aus, damit Julian die Chance hat, die Trophy zu gewinnen.

Schon im frühen Alter zeigt Julian Schonhardt eine sehr gute Flugposition. | Bild: Berthold Steinhilber

Sowohl im Skispringen als auch in der Nordischen Kombination, also einem anschließenden Crosslauf, wurden die Trophies vergeben. Julian glänzte mit hervorragenden Sprüngen auf den Schanzen. Er siegte bei fünf Springen, wurde fünfmal Zweiter und einmal Dritter in der Schülerklasse acht. Die Ergebnisse in der Nordischen Kombination für Julian lassen sich einfacher aufzählen: „Ich habe alle Läufe gewonnen.“ Damit stand der junge Sportler zwölf Mal auf dem obersten Treppchen des Podests.

Ein weiter Weg in den Weltcup

Durch die herausragenden Leistungen sicherte er sich den Gesamtsieg in der Nordischen Kombination und im Skispringen. „Für ihn ist ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen. In den letzten Wochen hat er seinen ganzen Tagesablauf dem Skispringen angepasst. Er wollte unbedingt gewinnen“, erzählt seine stolze Mama.

Später möchte Julian mal ganz groß hinaus und im Weltcup starten. Bis dahin liegt aber noch ein weiter Weg vor ihm, den er gemeinsam mit der Unterstützung der Trainer und der Familie gehen will.