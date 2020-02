Verschiedene Gruppierungen boten beim Wilden Fasnet-Umzug am Sonntag wieder ein buntes Bild. Angeführt wurde der Zug traditionell durch die Narrenzunft mit ihren verschiedenen Gruppierungen. Zu sehen waren aber auch verschiedene Narrengruppen aus den Ortsteilen ebenso wie private Gruppierungen. Auch der Bürgermeister war mit einem Schiff unterwegs. Bei den verschiedenen Hexengruppen gab es natürlich die eine oder andere Folter-Runde für die Zuschauer. Andere Themen waren der Danuvius an der Donauquelle oder die Verlegung der Breitband-Kabel in Furtwangen. Die Stadtkapelle Furtwangen und die Musikvereine aus Schönenbach, Rohrbach und Katzensteig begleiteten den Zug durch die Stadt, der von vielen Zuschauern beobachtet wurde.