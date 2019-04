von Siegfried Kouba

Hunderte von Trauergästen erwiesen am Freitagvormittag dem verstorbenen Industriellen und Ehrenbürger Horst Siedle die letzte Ehre. Alle Trauerredner hoben markante Merkmale des Verstorbenen hervor. Ungezählte Gäste fanden sich in dem eintausend Menschen fassenden Zelt auf dem Hof der Friedrichschule ein. Im vorderen Teil bot ein kirchenähnlicher Chorraum mit Schwarzwaldatmosphäre dem aufgebahrten Sarg Platz. Den liturgischen Teil übernahmen Pater Xaver Berchtold und der evangelische Pfarrer Lutz Bauer.

Horst Siedle | Bild: Lothar Vollmer

Die kulturelle Haltung Horst Siedles spiegelte die Musik wider. Das Bläserquintett der Musikschule bot das „Adagio for strings“ von Samuel Barber, „My way“ und das „Badnerlied“. Daneben erklang das Cohen-Halleluja mit Stefan Weisser an der Gitarre. Pfarrer Bauer betonte, dass für Horst Siedle Gott größer war, um ihn in Konfessionen zu fassen. Er sei Mensch durch andere Menschen im Wechsel von Kommen und Gehen, Öffnen und Schließen geworden und fühlte sich verantwortlich für seine Produkte und die Stadt.

Roland Doschka betont das kulturelle Denken im Leben von Horst Siedle. | Bild: Siegfried Kouba

Ein guter Freund war der Kunst- und Kulturkenner Roland Doschka. Er sah Horst Siedle im Spannungsfeld von angezeigter und heterogener Zeit, eingebettet in der Liebe zur Kultur im Allgemeinen und zur Kunst Picassos. Das Leben bedeutete für ihn „tempus fugit amor manet“ (die Zeit vergeht, die Liebe bleibt). Die schöpferische Kraft, die Neigung zu großer Kunst waren weitere Merkmale sowie der Blick auf die Unendlichkeit und das Universum.

Den liturgischen Teil übernehmen Pfarrer Lutz Bauer (links) und Pater Xaver Berchthold, der auch eine beziehungsreiche Freundschaft beschwört. | Bild: Siegfried Kouba

Pater Berchtold war ein Freund und erinnerte an die herzlichen Begegnungen mit Horst und Gabriele Siedle. Dankbar war er für 40 Jahre Freundschaft und wichtig waren die Jugendarbeit, die Einrichtung des Jugendtreffs und der Einsatz eines Jugendpflegers. Gegolten habe Don Boscos Wort: „Liebe, was die Jugend liebt und sie wird lieben, was du liebst“. Mit Fokus auf die Osterzeit dachte Berchtold an Hoffnung, Erlösung und ewigen Frieden.

Pflicht zur Verantwortung

Von einem „Kommunalpolitiker und Menschen“ nahm Bürgermeister Josef Herdner Abschied und lobte die Verbundenheit des Verstorbenen zu Furtwangen. „Wenn man es kann, dann hat man die verdammte Pflicht, Verantwortung zu übernehmen“, sagte Siedle zu Lebzeiten und ließ Taten folgen. 38 Jahre prägte er die Stadt im Gemeinderat, war 25 Jahre Fraktionsvorsitzender der FWV/FDP, suchte nach Lösungen und Perspektiven, finanzierte einen Jugendbegleiter, dachte die Stadtentwicklung an, half in einer Finanzkrise und sorgte für Tartanbahn, Röntgengerät und Klara-Siedle-Sinnesgarten. Sein Wirken wurde 2009 mit der Ernennung zum Ehrenbürger gewürdigt.

Feierliche Musik bietet das Bläserquintett der Jugendmusikschule, darunter das berühmte Adagio von Samuel Barber. | Bild: Siegfried Kouba

Landrat Sven Hinterseh gedachte der Verdienste für das Bregtal, den Kreis und das kommunalpolitische Engagement. Siedle habe an den Themen der Zeit mitgearbeitet, artikulierte sich unzweideutig und bewies Weitsicht und Motivation. Das lange Wirken in der Firma skizzierte das Mitglied der Geschäftsleitung, Joachim Beyer. Siedle habe sich vor allem durch das „Vario 511“, flexible Arbeitszeiten, Bau des Logistikzentrum und eine klare Nachfolgeregelung ausgezeichnet. Gesamtbetriebsratsvorsitzender Ergun Can unterstrich den sozialen, menschlichen Charakter Siedles, für den „mein Kapital sind meine Mitarbeiter“ galt.

