von Stefan Heimpel

Parkplatz-Probleme rund um den Rössleplatz in Neukirch: Im Ortschaftsrat wurde das Anliegen eines Hausbesitzers beim Rössleplatz vorgetragen. Denn auf der freien Fläche vor dem Gebäude, dem ehemaligen Feuerwehrhaus, wird regelmäßig viel geparkt, obwohl der größte Teil des Geländes zum Privatbesitz gehört.

Die sei vor allem zu beobachten bei Veranstaltungen im Rößle-Keller oder in der Schule, bei Beerdigungen mit vielen Besuchern und nicht zuletzt auch täglich beim Abholen der Kinder aus Schule und Kindergarten.

Zufahrt zu Garagen behindert

Durch die parkenden Fahrzeuge werde hier regelmäßig das Privatgrundstück genutzt und damit auch die Zufahrt zu Garagen und Lagerräumen behindert oder gar unmöglich gemacht, so die Kritik.

Ortsvorsteher Rainer Jung appellierte in der Sitzung an die Neukircher Autofahrer, beim Parken das private Gelände zu respektieren und an anderer Stelle zu parken.