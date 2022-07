Mit einem Festwochenende feiert der Furtwanger Ortsteil Schönenbach seinen 800. Geburtstag. Allerdings ist es eigentlich nicht der 800. sondern der 801., denn das Jubiläum sollte eigentlich schon 2021 stattfinden, musste aber wegen Corona verschoben werden.

Interessant ist, dass das Jahr 1221 nicht die Geburtsstunde von Schönenbach ist. Die genaue Gründung des Ortes ist nicht dokumentiert. In der Urkunde von 1221 geht es nämlich um das Dorf, das damals schon aus Bauernhöfen und einer eigenen Kirche bestand. In den frühen Schriften wird der Ort „Sconowe“ oder „Schönau“ genannt. Im Jahr 1221 gab es dann einen Streit zwischen den Klöstern St. Georgen und Salem um den Ort.

Beide Klöster beanspruchten Schönenbach für sich. Letztlich wurde es Salem zugesprochen. Zusammen mit Herzogenweiler und Vöhrenbach kam dann Schönenbach später zur Herrschaft der Fürstenberger.

1639 wurde die eigenständige Pfarrei Schönenbach mit Filialen Linach und Rohrbach, seit 1790 selbstständig, errichtet. 1723 wurde die neue Schönenbacher Pfarrkirche St. Nikolaus fertig gestellt. Im Jahre 1806 kam Schönenbach mit der Auflösung des Fürstentums Fürstenberg an das neugebildete Großherzogtum Baden. Ein weiterer Meilenstein war 1893 die Errichtung des Bahnhofs für die Bregtalbahn.

1971 wurde Schönenbach dann nach Furtwangen eingemeindet. Wegen sinkender Schülerzahlen wurde schließlich die Schönenbacher Schule 1975 geschlossen. In den Räumen der Schule im Obergeschoss wurde dann 1995 der Schönenbacher Kindergarten in Trägerschaft der Pfarrgemeinde gegründet. Im Untergeschoss wurde ein Jahr später der mit viel Bürger-Engagement umgebaute Dorfgemeinschaftsraum in Betrieb genommen.

Ortsvorsteher Ralph Wehrle charakterisiert zum Jubiläum das Dorf: Schönenbach hat aktuell – Stand 2021 – 824 Einwohner. Große Themen für den Ortsteil sind in den nächsten Jahren der Breitbandausbau, die Sanierung der Sporthalle und eine neue Nutzung für das ehemalige Gasthaus „Sonne“. Ein weiteres großes Projekt wird es sein, den Grill- und Festplatz am Bahndamm wieder zu reaktivieren und aufzuwerten.

Stolz ist Ralph Wehrle auf viele kleine Handwerker und andere Firmen im Ort bis hin zum Personaltrainer-Studio. Sogar zwei große, traditionsreiche Industriebetriebe beherbergt Schönenbach: Den Uhrenhersteller AMS und die E. Wehrle GmbH. Pünktlich zum Jubiläum wurde auch das neue Baugebiet Wanne-Hofbauer mit neun neuen Bauplätzen erschlossen. (hei)

Das Programm

Das Jubiläumsfest findet auf dem Dorfplatz vor der Pfarrkirche statt. Die Josef- Zähringerstraße ist während des Festes rund um die Kirche gesperrt.

Samstag, 23. Juli: 15 Uhr: Feierstunde mit Vorstellung der Chronik, 17.30 Uhr: Fassanstich mit dem Panik Orchester, 20.30 Uhr Livemusik mit den „Outsiders”.

Sonntag, 24. Juli: 9 Uhr: Festgottesdienst, ab 11 Uhr musikalische Unterhaltung mit der Stadtkapelle Furtwangen, Alphornbläsern, Musikverein Katzensteig und Musikverein Rohrbach. Dazwischen Tänze des Turnvereins Furtwangen. Für die Kinder gibt es Kinderschminken und eine Hüpfburg.