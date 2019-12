79 Absolventen des Jahrgangs 2019 hat die Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen (WING) in der Aula der Hochschule Furtwangen (HFU) verabschiedet.

Bachelor- und Master-Titel

Das waren 22 Studenten des Bachelor-Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen – Product Engineering (PEB), 27 Studenten des Bachelor-Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen – Marketing und Vertrieb (MVB) und neun Studenten des Bachelor-Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen – Service Management (SMB). Zudem schlossen zwölf junge Leute den Master-Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen – Product Innovation ab, und neun Absolventen hatten den IHK-Kooperationsstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen – Technikmanagement belegt.

Das sind die Jahrgangsbesten

Jahrgangsbeste Bachelor sind MVB-Absolvent Lukas Mauch (Platz eins), PEB-Absolvent Jonas Schroeder (Platz zwei) und SMB-Absolvent Lukas Bantle (Platz drei). Jahrgangsbester Master ist Dennis Ellenfeld, es folgen Tobias Müller und Robin Kräutle. Insgesamt nahmen an der Feierstunde rund 200 Gäste teil – darunter Eltern, Mitarbeiter und Professoren der Fakultät. Musikalisch umrahmte die Feier WING-Professor Michael Engler.

Internationalisierung ist längst Alltag

In seiner Festrede ging der Dekan der Fakultät WING, Jörg Jacobi, auf die Internationalisierung des Studiums an der Hochschule Furtwangen ein. Insgesamt kooperiere die Hochschule mit über 140 Partnerhochschulen und zahlreichen Unternehmen weltweit. Die Internationalisierung verfolge die HFU strategisch in allen Bereichen: in der Forschung, in der Lehre, im Studium, im Wissens- und Technologietransfer, in der Weiterbildung und auch in der Verwaltung.

Wichtiges Wissen erworben

In der Absolventen-Ansprache der Studiengänge MVB, PEB und SMB gingen Lena Bolli und Jason Bär auf die im Studium erworbenen „Werkzeuge“ ein: „Wir alle können darauf vertrauen, imstande zu sein, Großes zu leisten und zu erreichen.“

Unterschiedliche Motivationen

Vitalij Henschel ging in seiner Ansprache auf die unterschiedlichen Motivationen der TMB-Absolventen ein, parallel zur Berufstätigkeit ein Studium zu meistern: „Jeder hatte seine Gründe, bis zum Schluss durchzuhalten. Einige von uns haben dadurch mehr Gehalt bekommen, andere konnten wichtigere und verantwortungsvollere Positionen in den bestehenden oder neuen Unternehmen besetzten oder fühlen sich sicherer und entwickelter.“