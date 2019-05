von Stefan Heimpel

Die 72-Stunden-Aktion der KJG Furtwangen ist gestartet, am Donnerstagabend erhielten die Jugendlichen ihre genaue Projekt-Aufgabe: Sie müssen einen fairen Brunch organisieren für 72 Personen nur mit saisonalen, regionalen und nachhaltigen Produkten.

Aus alt wird neu

Bei diesem Brunch müssen sie sieben Upcycling-Produkte verkaufen. Das sind aus eigentlich nicht mehr verwendbaren Dingen neu hergestellte Gegenstände. Der Erlös geht an ein soziales Projekt. 23 Jugendliche und junge Erwachsene wollen dieses Projekt umsetzen. Nun sucht die Furtwanger Gruppe, die natürlich sofort mit ihren Arbeiten begann, für ihr Projekt konkrete Unterstützung.

Geld- und Sachspenden erwünscht

Es geht um Geld- oder Sachspenden. So freuen sich die Jugendlichen auch über Speisen und Getränke für die Gruppe während dieser drei Tage. Ganz speziell für dieses Projekt benötigt die Gruppe noch folgende Materialien: regionale und saisonale Lebensmittel und andere Dinge wie beispielsweise Blumen zur Organisation dieses Brunchs. Gefragt sind hier gerade auch Landwirte und Gartenfreunde aus der Umgebung.

Autoreifen und Paletten gesucht

Für das Upcycling benötigen die Jugendlichen alte Dinge, die eigentlich weggeworfen werden wie Autoreifen, Paletten, Gummistiefel, Fußbälle oder Hosen (Jeansstoff). Außerdem würden sich die Jugendlichen freuen, wenn sie auch tatkräftige Unterstützung bekämen, um ihr Ziel zu erreichen. Ansprechpartner in der Gruppe ist Nathalie Höflich, Telefon 01575/570 49 90. Bei ihr sollten sich all diejenigen melden, welche die Gruppe durch Mitarbeit, Sach- oder Geldspenden unterstützen wollen oder an der Teilnahme beim Brunch interessiert sind.

Furtwangen Gemeinsam 72 Stunden anpacken Das könnte Sie auch interessieren