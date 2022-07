Anzeige 60 Jahre und Sport Klausmann: Nun schon in dritter Generation

Das Fachgeschäft Schuh- und Sport-Klausmann in Furtwangen feiert seinen 60. Geburtstag. Im Jahr 2006 erfolgte ein entscheidender Schritt in der Firmengeschichte, der Umzug in die Wilhelmstraße. Auf dem Bild öffnen Barbara und Urban Klausmann die Türen zu dem neuen Geschäft in der Furtwanger Stadtmitte.