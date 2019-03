von SK

An der Hochschule Furtwangen (HFU) hat am Montag die Vorlesungszeit des Sommersemesters begonnen. 591 Studienanfänger im ersten Semester kann die HFU begrüßen. 436 beginnen einen Bachelor- und 155 einen Masterstudiengang. Rektor Rolf Schofer begrüßte am Campus Furtwangen die Erstsemester in der Aula. „Bringen Sie sich ein“, rief er die Studierenden zu Engagement auf. „Sie haben es in der Hand, eine Kombination aus Studium, Freizeit und Engagement für sich zu finden.“

Rund 6000 Studierende

Am Campus Furtwangen sind es 362, am Campus Schwenningen 159 und am Campus Tuttlingen 70 Studienanfänger. Die Hochschule zählt damit wieder insgesamt rund 6000 Studierende. Zum Vergleich: Vor einem Jahr, im Sommersemester 2018, waren insgesamt 6046 Studierende eingeschrieben. Die drei Studiengänge mit den meisten Bewerbungen sind Business Management and Psychology, Medienkonzeption und Internationale Betriebswirtschaft. Diese drei waren auch vor einem Jahr die am meisten nachgefragten Studiengänge.

Noch Bewerbungen möglich

Da die HFU in elf Bachelorstudiengängen noch Bewerbungen annimmt, wird sich die Erstsemesteranzahl in den nächsten Tagen noch erhöhen. Kurzentschlossene können sich auf der Homepage der Hochschule, www.hs-furtwangen.de, informieren und bewerben. Im Rahmen der Erstsemesterbegrüßungen wurden Studierende ausgezeichnet, die sich durch soziales Engagement besonders hervorgetan hatten.

Viele Semester engagiert

Die Fördergesellschaft der Hochschule Furtwangen ehrte am Campus Furtwangen Sabrina Lange (Design Interaktiver Medien), Joana Bacher (Wirtschaftsingenieurwesen – Marketing und Vertrieb) und Lukas Scheuerle (Medieninformatik). Alle drei hatten sich im AStA, der studentischen Mitverwaltung, über viele Semester engagiert.