Nach zwei Jahren Zwangspause feiert nun 2022 ganz Furtwangen endlich wieder das „Fest für alle“, den schon traditionellen Trödlermarkt mit Stadtfest. Am Samstag, 27. August, findet dieses beliebte Fest bereits zum 48. Mal statt. Tausende von Besuchern werden in der Furtwanger Innenstadt wieder unterwegs sein, um bei den vielen Trödler-Ständen das eine oder andere Schnäppchen zu machen und sich anschließend beim Stadtfest von den Furtwanger Vereinen verwöhnen zu lassen. Wichtigste Änderung in diesem Jahr ist der Standort für die Uhrenbörse, die aus der Hochschule nun an die Robert-Gerwig-Schule verlegt wurde.

Fast ausgebucht sind die Stände beim Furtwanger Trödlermarkt. Durch bauliche Änderungen gibt es hier allerdings einige Verschiebungen. Beim letzten Trödlermarkt 2019 gab es durch Bauarbeiten etwas weniger Stände, die Zahl ist in diesem Jahr aber wieder deutlich auf nun 330 angestiegen. Anbieter gleichermaßen aus Furtwangen wie aus einem großen Einzugsgebiet kommen nach Furtwangen, um hier alles vom richtigen Trödel bis zu Antiquitäten anzubieten. Interessant sind vor allem die Stände, die nach einem großen Ausmisten von Speicher oder Keller zusammengestellt wurden. Denn hier kann man tatsächlich noch manchen Schatz für wenig Geld finden.

Ganz anders die Situation bei den professionellen Händlern, die meist genau wissen, welchen Preis sie für ihre Objekte bekommen können und wollen. Der Trödlermarkt startet in diesem Jahr um zehn Uhr mit dem badischen Umzug mit Fahnenträgern, Stadtkapelle, Trachtenträgern, Honoratioren und viele mehr. Anschließend erfolgt am Stand der Hexengilde direkt bei der Aula der Hochschule der offizielle Bieranstich durch Bürgermeister Josef Herdner.

Ein besonderes Highlight bieten wieder die Furtwanger Gruppen des Turnvereins unter der Regie von Simone Puchinger „Release“ und „one2step“ am Nachmittag ab 15 Uhr. Hier sind die Gruppen auf dem Marktgelände unterwegs und machen im Innenhof der Hochschule, auf dem Marktplatz und auf dem Robert-Gerwig-Platz immer wieder einmal Station und bieten flotte Tanzdarbietungen. Nicht vergessen werden dürfen natürlich die jüngsten Marktbesucher. Eine Attraktion für die Kinder ist schon seit Jahren die Dampfeisenbahn und der Kaffeewagen bei der Volksbank. Gegenüber gibt es noch ein buntes kleines Kinderprogramm beim Tombola-Stand der Fuhrkigili. Darüber hinaus sind verschiedene Straßenkünstler auf dem Markt unterwegs.

Uhren in der Gerwig-Schule

Fest mit dem Trödlermarkt und Stadtfest verbunden ist seit vielen Jahren die Furtwanger Antik-Uhrenbörse, Europas größte Messe in diesem Bereich. Aufgrund von Renovierungsarbeiten in der Hochschule Furtwangen hat sich das Organisationsteam kurzfristig zu einer Verlegung der Uhrenmesse in die Robert-Gerwig-Schule entschieden. Die Nachfrage nach Messeständen bei der 36. Antik Uhrenbörse Furtwangen ist enorm groß. Mehr als 120 Händler aus ganz Europa und darüber hinaus haben sich bereits für das große Ereignis angemeldet.

Gezeigt werden hier mehrere tausend Uhren, Armbänder, Ersatzteile, Uhrenschilder, Taschenuhren, Werkzeuge, Literatur, Zubehör und vieles mehr. Die internationale Antik-Uhrenbörse in Furtwangen ist für Sammler und Uhrenliebhaber der Höhepunkt des Jahres. Auch in diesem Jahr ist die Uhrenbörse wieder komplett ausgebucht. Dabei kommen die Händler immer wieder gerne nach Furtwangen. Die Bandbreite ist groß von relativ einfachen antiken Uhren zu moderaten Preisen bis zu ganz hochwertigen Sammlerstücken.

Für Profis gibt es die Möglichkeit, bereits am Freitag während des Aufbaus zu einem deutlich höheren Eintrittspreis sich gute Stücke zu sichern. Die Uhrenbörse selbst ist dann am Samstag und auch am Sonntag für jedermann zugänglich und sicherlich einen Besuch wert. Das Catering bei der Uhrenbörse übernehmen auch in diesem Jahr wieder gemeinsam das Schwarzwald-Harmonika-Orchester und der SV69 Furtwangen. (hei)