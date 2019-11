von Stefan Heimpel

46 Mannschaften nahmen an der 88. Auflage teil. Eine wichtige Rolle spielen inzwischen auch verschiedene Familien-, Stammtisch- oder Vereinsmannschaften. Der Wanderpokal bei den Damen-Mannschaften ging an das Team Mixed Pickles, die Pokal-Verteidiger Wehrle kamen dieses Mal nur auf den zweiten Platz. Bei den Herren siegte das Team von Scherzinger I vor dem Peng-Club. Die besten Kegler in der Einzelwertung waren Martina Kanstinger und Siegmund Lubenow. Gekegelt wurde in Mannschaften mit je fünf Teilnehmern.

Hier die Ergebnisse in den einzelnen Kategorien: Damen-Mannschaften: 1. Mixed Pickles erste (872 Holz) mit Lucia Burgbacher, Ellen Lang, Ursula Dold, Beate Zandomeni und Angelika Lubenow. 2. Wehrle (845) mit Elke Carlini, Sabine Bibbo, Monja Maier, Helga Müller und Gisela Berger. 3. Hochschule (820) mit Caida Frank, Christiane Jung, Rita Reiser, Emanuela Deak-Willimsky und Heidrun Weißer.

Bei den Herren siegte Scherzinger I (1014 Holz) mit Daniel Jahr, Roland Krampf, Mirko Fischer, Bino Scherzinger und Helmut Szulerski. 2. Peng Club (1003) mit Dietmar Fischer, Siegbert Eschle, Markus Kapp, Gerhard Disch und Axel Schuler. 3. Hoppa (994) mit Martin Keller, Andreas Schwedhelm, Bernd Emmler, Christoph Faller und Jürgen Riesle.

In der Einzelwertung zeigten die besten Ergebnisse bei den Damen 1. Martina Kanstinger (Koepfer, 212), 2. Waltraud Dilger (EGT, 212), 3. Heike Seng (Siedle, 203) sowie bei den Herren 1. Siegmund Lubenow (Reiner, 226), 2. Daniel Jahr (Scherzinger, 226) und 3. Peter Markon (Faller, 224).

Mehr Preise als geplant gab es beim Abräumen. Bei Damen und Herren lagen auf dem zweiten Platz zwei Teilnehmer punktgleich. Damen: 1. Ellen Lang, 2. Martina Kanstinger, 3. Liane Reichenbach. Herren: 1. Siegmund Lubenow, 2. Daniel Jahr, 3. Uki Kleiser. Bei den Preisen für 0 oder einen Fehlwurf gingen die Damen leer aus, bei den Herren gewannen einen Weinpreis Dominik Häringer und Gerhard Kern ohne Fehlwurf und Siegmund Lubenow und Peter Markon mit je einem Fehlwurf.

Das nächste Kegelturnier in Neukirch findet wieder im Frühjahr statt,