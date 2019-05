von SK

Mit rund 40 Kindern und zehn Erwachsenen haben sich so viele Helfer wie seit Jahren nicht mehr am Umwelttag in Gütenbach beteiligt. Organisatorin Rafaele Riesle stellte fest, dass es kein Nachteil sei, einen Termin während der Osterferien zu wählen. Das Gegenteil stellte sich heraus. Gerade die größeren Kinder und Jugendlichen haben während der Schulzeit oft Nachmittagsunterricht und sind dann verhindert. Während den Ferien können sie die freie Zeit zur Putzaktion nutzen.

Nach dem Treffpunkt um 14 Uhr wurden die Helfer in Gruppen eingeteilt und in verschiedene Gebiete der Gemeinde gesandt. Die Mitarbeiter des Bauhofs unterstützen die Aktion tatkräftig mit dem anschließenden Einsammeln der bestückten Müllsäcke und gefundener Schrottteile. Zum Abschluss gab es für die fleißigen Helfer heiße Würste und Getränke sowie eine Verlosung mit Preisen.