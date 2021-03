von Bernward Janzing

Mild, sonnig, schneearm und mit mittelmäßigem Niederschlag: Das war der Februar in Furtwangen.

Zeitweise schien es, als würde es in Furtwangen einen kalten Monat geben. Doch am Ende war auch der Februar wieder deutlich zu warm – wie fast alle Monate in den vergangenen zwei Jahren. Denn nach der Kälte von minus 14,5 Grad am 13. Februar wurde es bald sehr mild: 18 Grad wurden am 22. Februar gemessen. Damit fehlte nicht mehr viel zum bisherigen Februarrekord von 19 Grad aus den Jahren 1991 und 2002.

Ungewöhnlicher Temperaturanstieg

Ungewöhnlich war vor allem der Temperaturanstieg von gut 32 Grad binnen nur neun Tagen. Gleichwohl aber war eine solche Temperaturdifferenz innerhalb eines Monats nicht einmalig: Der Höchstwert wurde im Februar 1991 mit sogar 37,5 Grad registriert.

Monat um 2,6 Grad zu warm

Die Durchschnittstemperatur an der Wetterstation auf dem Kussenhof lag im zurückliegenden Monat bei 1,1 Grad. Damit war der Februar um 2,6 Grad zu warm, gemessen an den bisherigen Aufzeichnungen seit 1979. Auch der meteorologische Winter, der mit dem Februar bereits zu Ende gegangen ist, war in seiner Gesamtbilanz zu mild, nämlich um 1,2 Grad.

In den vergangenen sechs Jahren war der Februar nur ein einziges Mal zu kalt gewesen – nämlich 2018; ansonsten sind zu milde Monate um diese Jahreszeit fast schon normal geworden. Daran änderte in diesem Jahr auch die Kälte zwischen dem 10. und 14. Februar nichts.

Mitte Februar oft Kälteeinbruch

Der Zeitpunkt war übrigens typisch: Mitte Februar kommt es in der langjährigen Betrachtung überdurchschnittlich oft zu einem Kälteeinbruch. Wirklich extrem aber war auch die Kälte in diesem Jahr nicht: Im Februar 2012 zum Beispiel war es in Furtwangen sogar bis minus 20,5 Grad kalt gewesen.

Schnee hat keine Chance

Bei den überwiegend milden Februartemperaturen hatte der Schnee keine Chance mehr. Mit einer Schneedecke von 34 Zentimetern hatte der Monat an der Wetterstation auf dem Kussenhof begonnen, fünf Tage später waren nur noch wenige Zentimeter übrig. Im Monatsmittel erreichte die Schneehöhe neun Zentimetern, ein Viertel des Normalwertes.

Nach einem feuchten Januar präsentierte sich der Februar mit fast durchschnittlichen Niederschlägen. Allerdings gingen lediglich 15 Prozent davon als Schnee nieder. Im langjährigen Mittel sind es 50 Prozent.

50 Liter Regen am 3. Februar

Der regnerische Januar hatte sich noch in die erste Februarwoche fortgesetzt, alleine am 3. Februar gingen 50 Liter pro Quadratmeter nieder. Ab dem 12. Februar aber blieb es dann vorwiegend trocken, und am Ende entsprach der Monat mit 151 Litern pro Quadratmeter praktisch einem durchschnittlichen Februar. Damit gehörte Furtwangen im Februar übrigens zu den regenreichsten Orten Deutschlands. Der Deutsche Wetterdienst bezifferte den bundesweiten Spitzenwert auf 156 Liter – da kam die Wetterstation Furtwangen praktisch heran.

Überdurchschnitlich war die Sonneneinstrahlung im Februar. Mit 58 Kilowattstunden pro Quadratmeter lag die Einstrahlung 16 Prozent im Plus. Und die letzten Februartage kamen sogar mit jeweils fast vier Kilowattstunden pro Quadratmeter nahe an den maximal möglichen Wert um diese Jahreszeit heran.

Vorschau für März

Im März ist nun mit einer Einstrahlung von rund 90 Kilowattstunden pro Quadratmeter zu rechnen. Die Sonne gewinnt im Laufe des Monats erheblich an Kraft: In der ersten Märzwoche sind tägliche Einstrahlungen bis etwa 4,5 Kilowattstunden möglich, in der letzten Märzwoche dann bereits bis sechs Kilowattstunden.

Die Temperatur beläuft sich im langjährigen Durchschnitt auf 1,4 Grad – bei bisherigen Extremwerten von minus 17,5 einerseits und plus 21,5 Grad andererseits.