von SK

27 Kinder, 15 Jungen und zwölf Mädchen, gingen am Weißen Sonntag in der Furtwanger Pfarrgemeinde St. Cyriak zum ersten Mal zum Tisch des Herrn. Von Jahr zu Jahr sinkt die Zahl der Kinder bei der Erstkommunion. Nach leichtem Schneefall am Sonntagmorgen wurde es vor Beginn des Gottesdienstes wieder trocken und sogar die Sonne kam heraus. So konnten die Kinder wie gewohnt von Pfarrer Paul Demmelmair und den Ministranten beim Rathaus abgeholt und gemeinsam mit der Stadtkapelle Furtwangen, die auch den Gottesdienst mitgestalten, zur voll besetzten Kirche geleitet werden (Bild). In seiner Predigt ging Demmelmair auf das ein, was zum Leben notwendig ist, beginnend beim im Evangelium genannten Wasser über Frieden und Gesundheit bis zu Gott. Die Vorbereitung auf den Weißen Sonntag war in der Seelsorgeeinheit gemeinsam durchgeführt worden, dieses Mal wesentlich unter Leitung von Selma Zähringer. Aber auch die Eltern waren als Katecheten beteiligt.