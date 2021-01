von Bernward Janzing

Mit einem milden Dezember ging das zweitwärmste Jahr der vergangenen Jahrzehnte zu Ende. Die Niederschläge blieben im zurückliegenden Monat – wie auch in der Jahresbilanz – unterdurchschnittlich, die Sonne zeigte sich in den vergangenen Wochen nur spärlich.

Mit einer Mitteltemperatur von 0,9 Grad war der Dezember an der Wetterstation auf dem Kussenhof um 1,6 Grad zu mild, gemessen am langjährigen Mittelwert. Als Tiefstwert des Monats wurden am 11. Dezember minus 7 Grad verzeichnet, als Höchstwert zwölf Grad am 23. Dezember.

Nur der Oktober normal“ temperiert

Damit waren mit Ausnahme des Oktobers, der normal temperiert war, alle Monate des Jahres 2020 zu warm. Entsprechend war das Jahr mit einer Mitteltemperatur von 8,1 Grad das zweitwärmste seit Beginn der Furtwanger Wetteraufzeichnungen im Jahr 1979. Lediglich das Jahr 2003 war noch minimal wärmer, was sich allerdings erst in der zweiten Nachkommastelle bemerkbar macht.

Warm wie auf 600 Höhenmetern

2020 war gemessen am Mittelwert der vergangenen 42 Jahre um 2,1 Grad zu warm. Das entspricht einer Höhendifferenz von 300 Metern – in den Lagen auf 900 Meter Höhe war es also so mild, wie normalerweise auf 600 Metern. Es war in Furtwangen das siebte Jahr in Folge mit überdurchschnittlichen Temperaturen.

Statt 140 nur 107 Frosttage

Erstmalig seit Beginn der Aufzeichnungen gab es ein Jahr ohne zweistellige Minusgrade: Im Jahr 2020 waren der 30. November und der 31. März mit jeweils minus neun Grad die kältesten Tage. Der wärmste Tag war der 31. Juli mit 30,5 Grad. Mit 17 sogenannten Sommertagen – das sind solche, die mindestens 25 Grad erreichen – lag das Jahr zwar im Mittel. Auffallend waren aber die fehlenden Fröste: Statt 140 Frosttagen (das ist der langjährige Mittelwert) wurden 2020 nur 107 gezählt. Eistage, das sind solche mit Dauerfrost, gab es nur neun statt üblicherweise 38.

Die Niederschläge waren im Dezember, wie auch in der Jahresbilanz etwas dürftig. Der vergangene Monat kam auf 178 Liter pro Quadratmeter, womit er nur 82 Prozent seines Normalwertes erreichte. Der Heiligabend war mit fast 39 Litern der regenreichste Tag des Monats.

Im ganzen Jahr fielen 1661 Liter pro Quadratmeter, womit sich ein Defizit von acht Prozent ergibt. Statt 193 Niederschlagstagen wurden nur 177 verzeichnet. Der regenreichste Tag das Jahres kam jedoch auf eine stattliche Summe: 98 Liter pro Quadratmeter gab es am 3. Februar.

Schneeärmste Jahr seit 1989

Am 1. Dezember – reichlich spät – gab es in Furtwangen den ersten Schnee der Saison. Die Schneedecke erreichte zum Monatsende mit 28 Zentimetern den Höchstwert des Monats, der zugleich auch der Höchstwert des Jahres 2020 war. Im Mittel kam der Dezember auf zwölf Zentimeter, was gemessen am langjährigen Durchschnitt von 18 Zentimetern wenig war. Im Jahresmittel hatte 2020 nur ein Fünftel der üblichen Schneemenge gebracht und war damit das schneeärmste Jahr seit 1989.

Schneehöhe halbiert

Die Temperaturen erreichen im Januar laut Mittelwert aus nunmehr 42 Jahren minus zwei Grad. In den 1980-er Jahren hatten sie allerdings noch bei minus drei Grad gelegen. Die Niederschläge summieren sich im Mittel auf 186 Liter pro Quadratmeter, damit steht der Januar hinter dem Dezember auf Platz zwei im Jahresverlauf. Und die Schneehöhe lässt sich im Mittel aller Beobachtungsjahre auf 27 Zentimeter errechnen. Hier zeigt sich der Wandel besonders: In den 1980-er Jahren lag der Januarwert noch bei 49 Zentimetern, im vergangenen Jahrzehnt war es nur noch die Hälfte.