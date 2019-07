von Stefan Heimpel

Das Wetter spielte hervorragend mit beim 20. Rutschenfest der Freien evangelischen Gemeinde Furtwangen. Den ganzen Tag über war das Fest auf dem Spielplatz in der Weiherstraße hervorragend besucht und die verschiedenen Angebote wurden intensiv genutzt. So konnte der Gemeindeälteste Karl Harter eine sehr zufriedene Bilanz ziehen. Der Tag sei durchweg positiv und harmonisch verlaufen, so Harter.

Aufbau erfordert viele Helfer

Das habe bereits beim Aufbau am Samstagmorgen begonnen, als das Festgelände mit den verschiedenen Angeboten hergerichtet wurde. Die größte Herausforderung dabei ist natürlich der Aufbau der 70 Meter langen Rutsche, die von der Eichendorffstraße bis hinab zum Spielplatz an der Weiherstraße führte. Zur Verfügung gestellt wurde sie einmal mehr von einem Gemeindemitglied der Freien evangelischen Gemeinde Singen, das auch beim Aufbau half.

Ein weiterer wichtiger Helfer war Kurt Schneider aus Hüfingen, der bereits dreimal beim Rutschenfest dabei war und hier jedes Mal eine Rollenrutsche zur Verfügung stellte. Die Rollenrutsche mit ihren rasanten Kisten war ständig im Betrieb. Gerade auch die jüngeren Besucher des Festes waren mit viel Begeisterung dabei. Erstmals gab es auch eine Wasserrutsche, die allerdings noch wenig genutzt wurde, offenbar mangels Badebekleidung.

Mit viel Tempo geht es die Hangrutsche hinunter.

Aber auch die lange Rutsche den ganzen Berg hinab war immer dicht umlagert. Am Einstieg gab es immer wieder auch kleine Warteschlangen. Und dann wurde teilweise mit recht rasantem Tempo einzeln oder auch zu zweit hinuntergerutscht. Auch hier war wieder jedes Alter vertreten: Kleinkinder mit ihren Eltern, Jugendliche oder auch Erwachsene nutzten dieses Angebot.

Breites Bastelangebot

Neben den Rutschen gab es ein breites Bastelangebot. An mehreren Tischen wurde eifrig gewerkelt und gearbeitet. Auch das Kinder-Schminken durfte nicht fehlen. Und schließlich sorgten die Mitglieder der Gemeinde auch für das leibliche Wohl mit Kaffee, Kuchen und frisch gebackenen Waffeln. Karl Harter war daher auch sehr zufrieden mit dem Fest. Vor allem habe auch das Wetter mitgespielt. Im Vorfeld waren die Prognosen noch recht unsicher, am Nachmittag war das Wetter dann aber ideal für dieses Rutschenfest.

Dies war sicher ein Grund dafür, dass der Besuch in diesem Jahr besonders gut war. Viele Besucher blieben lange, um die verschiedenen Angebote zu nutzen. Entsprechend gab es viel positive Rückmeldungen. Für die kleine Gemeinde mit ihren etwa 20 erwachsenen Mitgliedern, auch Pastor Res Grob war die ganze Zeit im Einsatz, bedeutete dies natürlich vollen Einsatz vom Aufbau über die Betreuung bis zur Bewirtung.