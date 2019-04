Furtwangen vor 4 Stunden

170 Jahre alter Schwarzwaldhof wird Raub der Flammen

Am Freitag gegen 17.30 Uhr brach in einer im Erdgeschoss befindlichen Werkstatt eines unbewohnten 170 Jahre alten Schwarzwaldhofes ein Feuer aus, welches innerhalb kürzester Zeit das ganze Gebäude in Vollbrand setzte.