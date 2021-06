Wieder ist eine Schule in Furtwangen von einer Corona-Infektion betroffen. Wie das Landratsamt gestern auf Nachfrage bestätigte, ist ein Schüler des Otto-Hahn-Gymnasiums mit Realschule (OHG) in Furtwangen an Covid-19 erkrankt. Insgesamt sind 16 Schüler als enge Kontaktpersonen in Quarantäne.

Lehrer, die einen engen Kontakt hatten, sind vollständig geimpft und müssen somit nicht in Quarantäne. Bisher ist in diesem Fall eine Mutation nicht nachgewiesen oder zu befürchten. Andere Fälle im oberen Bregtal, die mit dieser Erkrankung zusammenhängen, sind dem Gesundheitsamt bislang nicht bekannt.