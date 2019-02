von Stefan Heimpel

Am Sonntag, 24. Februar, sind es genau 175 Jahre seit dem schweren Lawinenunglück im Neukircher Wagnerstal. Mit 16 Todesopfern war dies das bislang schwerste Lawinenunglück auf deutschem Boden.

Bis heute ist im Furtwanger Ortsteil Neukirch dieses Unglück gegenwärtig: Die Schneelawine vom Wagnerstal, die den großen Königenhof dem Erdboden gleichmachte. An verschiedenen Stellen, unter anderem ausführlich in der Neukircher Dorfchronik, wird das Geschehen eindrücklich geschildert.

Bienen sind die ersten Opfer

Am 24. Februar 1844, es war ein Samstag, trat bei etwa einem Meter Schnee Tauwetter ein. An verschiedenen Stellen lag der Schnee aber mehr als drei Meter hoch. Eine erste kleine Lawine riss das Bienenhaus weg, doch die Bewohner waren überzeugt, dass dem großen Hofgebäude nichts geschehen könnte.

Der Bauer Martin Tritschler spielte mit seinen Söhnen und anderen Karten. Gegen 23 Uhr ging eine große Lawine ab, und mit einem fürchterlichen Krachen wurde der Bauernhof talwärts mitgerissen, das Dach vom Haus hinuntergeworfen. Zur Zeit des Unglücks befanden sich 24 Personen im Haus. Aber nur acht Kinder und Jugendliche in ihren Kammern, die nicht von den Schneemassen erdrückt wurden, haben am Ende das Unglück überlebt.

Lautes Geräusch bleibt unbeachtet

Im Nachbarhaus hörte die Frau des Philipp Beha zur selben Zeit ein lautes Geräusch, schenkte ihm aber keine weitere Beachtung. Erst als am frühen Morgen die beiden Söhne fehlten, sie sollten eigentlich Uhrengestelle nach Urach tragen, schaute sie aus dem Haus und entdeckte das Unglück. Der eine der beiden Söhne war noch in der zerstörten Stube gestorben, der andere konnte zwar noch geborgen werden, starb aber kurze Zeit nach seiner Rettung.

Dem Unglück zum Opfer fielen 16 Personen. Neben dem Ehepaar Tritschler und fünf ihrer Kinder die Schwiegermutter Maria Faller, Hausmann Hilar Winterhalter mit Frau und zwei Kinder, seine Schwägerin Katharina Hofmeier und ihr Sohn sowie die beiden Söhne der benachbarten Familie Beha.

Frost erschwert die Bergung

Ihre Bergung gestaltete sich ziemlich schwierig, da nach dem Tauwetter vor dem Unglück wieder starker Frost einsetzte und die ganze Lawine zu Eis erstarrte. Die letzten Opfer wurden erst fünf Tage nach dem Unglück aus der Ruine geborgen.

Auf dem Friedhof in Neukirch erinnert eine Gedenktafel an die 16 Opfer der Katastrophe. | Bild: Stefan Heimpel

An vielen Stellen werden für die Neukircher Lawine auch 17 Opfer genannt. In der Neukircher Ortschronik wird dies allerdings korrigiert. Der untersuchende Oberamtmann ging nach seinen Informationen davon aus, dass auch die 16-jährige Theresia Tritschler nach ihrer Rettung in Waldau an ihren Verletzungen gestorben sei. Doch ein entsprechender Sterbeantrag ist in den Kirchenbüchern nicht zu finden, sie hat also scheinbar doch überlebt.

In der Villinger Zeitung „Der Schwarzwälder“ vom 5. März 1844 wird das Unglück ausführlich geschildert bis zum Leichenzug am folgenden Mittwoch. Bis zu diesem Zeitpunkt waren 14 der 16 Opfer gefunden worden. In zehn Särgen wurden die Toten auf Handschlitten bei einem rund zwei Stunden dauernden Zug vom Hofgelände zum Neukircher Friedhof gebracht. Die beiden übrigen Verunglückten wurden erst später gefunden und ebenfalls in Neukirch beigesetzt.

Überlebende verlassen das Tal

Für die Opfer gab es breite Unterstützung, auch vom Großherzog in Karlsruhe und dem Haus Fürstenberg in Donaueschingen. Die überlebenden Kinder des Bauern verließen dann das Tal. Die Erben verkauften das Gelände an den benachbarten Kajetanshof. Der Königenhof wurde aber nicht wieder aufgebaut. 1908 ließ die Forstverwaltung an dieser Stelle eine Gedenktafel aufstellen. Außerdem wurde bereits 1844 auf dem Neukircher Friedhof eine Gedenktafel errichtet, die an die Opfer dieses großen Lawinenunglücks erinnert. Diese Tafel mit den Namen der Opfer befindet sich heute noch auf dem Friedhof neben dem Kriegerdenkmal.

Als Ursache für dieses tragische Unglück wird die Tatsache vermutet, dass der Bauer Martin Tritschler in den Jahren zuvor den Wald oberhalb des Hofes komplett abgeholzt hatte und damit die Schneemassen freie Bahn hatten.

Auch im Schwarzwald können Lawinen eine zerstörerische Kraft entwickeln. | Bild: tm-pictures.ch – stock.adobe.com

Gefährlicher Schwarzwald

Diese Lawinenkatastrophe beschäftigt bis heute die Menschen in Neukirch und auch weit darüber hinaus. Auch in vielen anderen Gebieten des Schwarzwaldes gibt es regelmäßig gefährliche Lawinen-Abgänge. Dabei kommt es immer wieder zu Todesopfern.

Das Drama des Königenhofes in Neukirch wurde von Albert Faller aus St. Märgen in einem Theaterstück für die Nachwelt festgehalten. Er hatte das Stück in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geschrieben. Faller war neben seiner Tätigkeit als Arzt ein sehr reger Autor zahlreicher Theaterstücke, die alle im und vom Schwarzwald handeln. 1956 wurde das Theaterstück zum Lawinenunglück erstmals durch die Sportfreunde Neukirch im inzwischen abgebrannten Rössle aufgeführt.

