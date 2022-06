Ein bemerkenswertes Jubiläum kann der Furtwanger Turnverein feiern: gegründet 1872 besteht der Verein nun seit 150 Jahren, was an diesem Wochenende vom 1. bis 3. Juli gebührend gefeiert werden soll. Deutlich wird die Bedeutung des Vereins für die ganze Stadt Furtwangen durch die große Zahl der Mitglieder: mit rund 1100 Mitgliedern ist der Turnverein 1872 der größte Furtwanger Verein. In vielen Gruppen und Abteilungen wird eifrig Sport getrieben. Im Mittelpunkt steht dabei ganz besonders der Sport für Kinder und Jugendliche.

Einen Überblick über 150 Jahre Vereinsgeschichte bekommt man in einer umfangreichen Chronik, die zu diesem Jubiläum herausgegeben wurde und ab den Jubiläumstagen beim Verein erhältlich ist. Eigentlich könnte man sogar sagen, dass der Turnverein noch älter ist, denn bereits aus dem Jahr 1857 sind turnerische Aktivitäten bekannt. 1865 stimmten die Furtwanger Turner auch der Satzung des Schwarzwald-Turngaus zu.

Die offizielle Vereinsgründung fand am 1. Juli 1872 im Gasthaus „Bad“ statt. Bereits 1877 veranstaltete der Turnverein in Furtwangen das erste Gauturnfest. Seit 1911 gibt es auch weitere gesellschaftliche Veranstaltungen des Vereins. Und 1919 hielten die Damen Einzug im Verein mit der Gründung einer Turnerinnen-Abteilung. Nach den schwierigen Kriegs- und Nachkriegsjahren fand 1950 die Neugründung des Turnvereins 1872 statt.

Bemerkenswert in der Vereinsgeschichte sind auch die sportlichen Erfolge der Mitglieder. Als Beispiel zu nennen ist hier Axel Harries, der 1984 Deutscher Meister im 800-Meter-Lauf wird und damit als erster Sportler des Vereins an der Olympiade teilnahm. 2003 war es dann eine Tänzerin der Jazztanz-Gruppe des Vereins, die für Aufsehen sorgte: Sabrina Weckerlin wird als Talent für das Showgeschäft entdeckt, heute ist sie weltweit bekannt als Musical-Star. Und 2010 gab es gar einen Weltmeistertitel: Simone Puchinger erringt als Mitglied einer Jazztanz-Formation diesen Titel.

Wenn man die regelmäßigen Berichte aus dem Verein verfolgt, sieht man, dass hier nicht nur Meister gekürt werden, sondern Breitensport im besten Sinne betrieben wird. Ab dem Kleinkindalter sind es vor allem Kinder und Jugendliche, die in unzähligen Gruppen im Bodenturnen, Geräteturnen oder in der Leichtathletik aktiv sind. Ein Höhepunkt dieser sportlichen Arbeit ist jedes Jahr das Nikolausturnen, bei dem die Kinder in der vollbesetzten Sporthalle Beispiele ihrer Aktivitäten zeigen.

Nicht zuletzt wird der Turnverein natürlich auch durch wichtige Personen geprägt. Ganz besonders gilt dies für die bisher 17 Vorsitzenden des Vereins. Aktuell führt seit 2018 Roland Loos den Verein. Herausragend ist dabei allerdings Otto Weißer, der bis 2017 insgesamt 44 Jahre lang und damit so lange wie sonst keiner die Geschicke des Vereins lenkte, wofür er auch entsprechende hochrangige Ehrungen erhielt. (sh)

Das Festprogramm

Drei Tage feiert der Turnverein 1872 Furtwangen sein 150-jähriges Bestehen. Nach einem Festbankett mit geladenen Gästen am Freitag sind alle eingeladen zu einem Galaabend in der Festhalle am Samstagabend und zu einem Familientag auf dem Hof der Friedrichschule am Sonntag.

Samstag, 2. Juli: Galaabend ab 20 Uhr in der Festhalle. Showprogramm mit professionellen Künstlern, Zauberkünstler „The Magic Man“, Comedy und Akrobatik mit dem „Duett Complett“ und vielen turnerischen und tänzerischen Highlights. Eintrittskarten gibt es auch im Vorverkauf.

Sonntag, 3. Juli: Familientag auf dem Hof der Friedrichschule von elf bis 20 Uhr mit durchgehender Bewirtung mit Mittagessen, Waffeln, Kuchen und vielem mehr. Von 11 bis 18 Uhr Bungee-Trampolin, Kinderkarussell, Kinderschminken, Kinderolympiade zum Mitmachen. 11 Uhr Frühschoppenkonzert mit der Jazz-BigBand „Brass Vibration“ aus Schramberg. 14 bis 17 Uhr Vorführungen der Kinder- und Jugendabteilungen des Turnvereins 1872. 18 Uhr Abschlusskonzert mit der Band „Wombats“ mit Rock & Pop, Blues und Folk-Rock. (sh)