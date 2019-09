Zum 15. Mal lockt der Black Forest Run der Hochschule Furtwangen zum Laufen oder Walken entlang der Breg. Ein Halbmarathon oder ein Zehn-Kilometer-Lauf gilt es bei der Veranstaltung, die weit mehr als nur Sport zu bieten hat, zu bewältigen.

Alle Laufbegeisterten sind willkommen

Die Läufe stehen nicht nur Studenten, Lehrenden und Mitarbeitern der Hochschule offen. Alle laufbegeisterten Personen mit und ohne Bezug zur Hochschule sind willkommen. Am Samstag, 26. Oktober, ist Start für beide Strecken um 10.30 Uhr auf dem Parkplatz der Hochschule Furtwangen bei der Aula.

Auf dem Bregtalweg Richtung Vöhrenbach

Die Strecke führt traditionell auf flachem Gelände über die Allmendstraße am alten Bahndamm entlang der Breg. Der Wendepunkt des Zehn-Kilometer-Laufs liegt auf Höhe von Schönenbach, der Wendepunkt der Halbmarathonstrecke liegt bei Vöhrenbach.

Teamwettbewerb mit beliebiger Teilnehmerzahl

Beim HFU Black Forest Run stehen nicht der Wettkampf und die Jagd nach Rekorden im Vordergrund, sondern das gemeinsame Erlebnis, der gegenseitige Austausch und vor allem der Spaß am Laufen. Dafür gibt es seit 2016 den Mixed-Teamwettbewerb: Es können gemischte Teams mit beliebiger Teilnehmerzahl angemeldet werden.

Das Team mit den meisten erlaufenen Kilometern gewinnt. 2018 gewannen die Läufer der Robert-Gerwig-Schule mit 453 Gesamtkilometern vor dem Team der Firma RENA mit 191 Kilometern und dem Team WING der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen der HFU mit 175 Kilometern den Teamwettbewerb.

Paul-Revellio-Grafik als Preis

Der Villinger Künstler Paul Revellio hat auch für das Laufereignis des Jahres 2019 in Furtwangen eine Original-Lithographie geschaffen, die nicht nur die Sieger erhalten. Zahlreiche Preise werden unter allen Teilnehmern verlost. Traditionell begleitet von den Klängen der Band La ­vida loca steigt die Pasta-Party am Vorabend, Freitag, 25. Oktober, ab 18 Uhr in der Cafeteria der Hochschule Furtwangen. Die Party ist kostenlos für alle Läufer, auch Gäste sind willkommen.