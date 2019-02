von Stefan Heimpel

Unter guten Bedingungen konnte nach drei Jahren mit zu wenig Schnee wieder das Rohrbacher Skifest auf dem Fürsatz stattfinden. Die Rohrbacher hatten offensichtlich darauf gewartet, denn die Beteiligung mit 120 Skifahrern im Langlauf und in der Abfahrt war hervorragend. Zuletzt hatte das Skifest 2015 stattfinden können, das vorletzte Skifest fand 2013 statt. In die Wertung kamen darüber hinaus 20 Mannschaften und 13 Familien.

Starke Schüler

Gerade im Bereich der Abfahrt konnte die Zahl der Teilnehmer gegenüber den vergangenen Wettkämpfen gesteigert werden. Und auch beim Langlauf gab es Steigerungen. Vor allem verzeichnete man eine sehr gute Resonanz bei den Schülern. Gerade für diese wolle man auch das Skifest immer wieder veranstalten. Und so konnten die Skifreunde Rohrbach am Ende eine durchweg positive Bilanz ziehen, sie waren mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Das Zuschauerinteresse an den beiden Wettkämpfen war sehr gut, auf dem Fürsatz gab es quasi ein richtiges kleines Skistadion. Für das leibliche Wohl der Zuschauer und Teilnehmer nach ihren Wettkämpfen sorgten die Skifreunde. Dazu kam am Samstagabend noch eine gut besuchte Après-Ski-Party, natürlich auch auf dem Fürsatz.

Tatkräftige Helfer

Ein herzlicher Dank von Sprecher der Skifreunde Sebastian Stumpp galt daher Manuel Wehrle und seiner Familie, die das Gelände zur Verfügung gestellt hatten. Ebenso begeistert war er von der tatkräftigen Unterstützung durch die Rohrbacher Vereine bei der Siegerehrung im Schulhaus, die sehr gut besucht war. Auch hier wurden die Besucher mit einem reichhaltigen Angebot bewirtet. Schließlich galt ein Dank der Gemeinde Schönwald, die mit ihrer Pistenraupe am Samstag die Abfahrtsstrecke und am Sonntag die Langlaufloipe präpariert hatte. Die Loipe war 2,1 Kilometer lang, wobei die Herren diese zweimal laufen mussten. Dazu kam eine Jugend-Strecke von 700 Metern. Bei der Siegerehrung gab es unzählige Urkunden und Medaillen, für die Kinder Sachpreise und für die Mannschaften den Wanderpokal.

Die Sieger beim Familienpokal. | Bild: Stefan Heimpel

Erfolgreichste Teilnehmer

Die erfolgreichsten Teilnehmer in den verschiedenen Klassen: Bei den Mannschaften siegte im Langlauf der Handharmonikaclub mit Johannes Stumpp, Sebastian Stumpp und Kai Stäudinger vor den Skifreunden und dem Kirchenchor und in der Abfahrt ebenfalls der Handharmonikaclub mit Paul Ketterer sowie Johannes und Sebastian Stumpp vor den Skifreunden und der Feuerwehr I. Bei den Familien siegte im Langlauf Dorer mit Lena, Anne und Kevin Dorer vor Ketterer und Stumpp sowie bei der Abfahrt Stumpp mit Johannes, Vera und Heidi Stumpp vor Ketterer und Wehrle. Die jeweiligen Tagesbestzeiten in den verschiedenen Kategorien erzielten in der Abfahrt Luka Fehrenbach (Nicht-Schüler), Kaja Dinger (Schüler), Vera Stumpp (Damen) und Michael Löffler (Herren). Beim Langlauf Maya Scozzari (Nicht-Schüler), Anne Dorer (Schüler), Beate Ketterer (Damen) und Markus Dorer (Herren).

Zwei Siege für einen Läufer

Bemerkenswert, so Sebastian Stumpp, sei darüber hinaus die Tatsache, dass Paul Ketterer nach seinem Sieg beim Bodenwaldpokal in Schönenbach in Rohrbach die drittbeste Gesamtzeit ablieferte und damit auch in seiner Altersklasse Sieger wurde.