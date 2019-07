von Hans-Jürgen Kommert

Nach einer Woche, in der mehr als 8000 Kleinkaliberschüsse abgegeben worden waren, endeten am Freitagabend das Betriebsmannschaftsschießen und das sogenannte Jeder-Leute-Schießen auf der Schießanlage des Sportschützenvereins Furtwangen im Adlerloch. 101 Mannschaften, 86 Herren- und 15 Damenteams, mit je vier Schützen aus Furtwangen, Vöhrenbach und Gütenbach waren angetreten, um etliche Pokale entgegenzunehmen.

Jeder-Leute-Schießen

Beim Jeder-Leute-Schießen gab es für den Sieger einen Geldpreis. Vier mal fünf Schuss gab jeder Teilnehmer ab, in die Wertung flossen die drei besten Ergebnisse ein, sodass eine Mannschaft maximal 600 Ringe erzielen konnte, die Ringzahlen galten auch für die Einzelwertung. Bei Ringgleichheit wurde jeweils das bessere vierte Ergebnis zur Differenzierung herangezogen. „Wir sind glücklich über die vielen Mannschaften, die in dieser Woche bei uns geschossen haben. Dieses Mannschaftsschießen ist für uns zur Finanzierung des Vereins und unseres Schützenhauses essenziell notwendig. Umso mehr sind wir froh, dass unser Sportleiter und Cheforganisator Gideon Bibbo den Ablauf so toll organisiert hat“, freute sich Oberschützenmeister Thomas Bischof bei der Siegerehrung am späten Freitagabend.

Hochschüler vorne dabei

Zunächst gaben die Beiden die Einzelwertung bei den Damen bekannt. Hier siegte Lisanne Wüst von der Hochschule Furtwangen (144 Ringe) vor Silke Augustin von der Anuba (144) und Iris Colpi, ebenfalls Hochschule Furtwangen (143). Bei den Herren konnte sich im Einzel Thomas Kabis von SSS Siedle (146 Ringe) vor Norbert Staudt, ebenfalls Siedle (145) und Horst Schonhardt von Cego‘s Bistro (144) durchsetzen. Das Jeder-Leute-Schießen (Luftgewehr) gewann Wolfgang Mahler (Rena Technologies) mit dem Traumergebnis 100,1 bei zehn Schuss. Bei den Damenmannschaften gewann die Mannschaft Siedle Damen II (Heike Seng, Daniela Popp, Ute Schlageter und Kim Wehrle) mit 546 Ringen, gefolgt von Pinacolada (E. Dold Söhne) mit Chartin Merz, Regina Fehrenbach, Ilona Fehrenbach und Anita Bärmann (ebenfalls 546, mit dem schlechteren besten Ergebnis) und Rena Damen, ebenfalls 546 Ringe, mit Annika Schmidt, Ute Kapp, Marlene Faller und Bettina Hoba.

Der Werkzeugbau der E. Dold Söhne mit Manuel Hermann, Dominic Trenkle, Jürgen Rombach und Robin Weißer gewann bei den Herren mit 570 Ringen. Diese Mannschaft war die einzige, bei der alle Schützen mehr als 140 Ringe erzielen konnten. Rang zwei ging an Wehrle Werkzeugbau I mit Gideon Bibbo, Victor Kinn, Michael Kumbartzki und Herbert Cazautet (563), gefolgt von Siedle Herren III mit 558 Ringen (Thomas Keck, Jörg Kaiser, Ewald Braun und Uli Bärmann).