Alle 48 Schüler der Jahrgangsstufe zwölf am Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) haben am Donnerstagnachmittag ihre Abiturprüfungen erfolgreich abgeschlossen.

Präsentationsprüfungen und mündliche Examen

Dabei mussten 30 eine Präsentationsprüfung ablegen. 18 Schüler hatten in Klasse elf die Möglichkeit genutzt, statt dieser Prüfung einen Seminarkurs mit Präsentation zu absolvieren. Zusätzlich haben sich vier Schüler einer weiteren mündlichen Prüfung in einem der vier schriftlichen Prüfungsfächer unterzogen.

Zahlreiche sehr gute Abschlussnoten

Der größte Teil der Abiturienten hatte bereits nach den schriftlichen Prüfungen die notwendige Punktezahl gesammelt. Hier diente die mündliche Prüfung dazu, die Gesamtnote zu verbessern. Zwölf Schüler erreichten in ihrem Abschlusszeugnis eine Note mit einer Eins vor dem Komma.

Prüfungsteam aus Rottweil

Prüfungsvorsitzender der diesjährigen mündlichen Abiturprüfung war Schulleiter Stefan Maier vom Droste-Hülshoff-Gymnasium in Rottweil, der mit einem ganzen Team von Lehrern nach Furtwangen gekommen war. Im Gegenzug hatte das OHG am vergangenen Montag und Dienstag eine Prüfungskommission unter der Leitung von Andreas Goldschmidt an das Gymnasium am Deutenberg in VS-Schwenningen entsandt.

Mit Sekt aufs bestandene Abitur angestoßen

Die Schüler durften sich nach der Schlusskonferenz freuen, diese letzte Hürde ihrer gymnasialen Schullaufbahn erfolgreich genommen zu haben, und konnten nach einer Verabschiedung durch den Prüfungsvorsitzenden mit einem Glas Sekt mit ihren Lehrern auf das bestandene Abitur anstoßen. Die Übergabe der Abiturzeugnisse sowie der verschiedenen Preise für besondere Leistungen findet in der kommenden Woche beim Abiball des OHG statt.

