von SK

Den 10 000. Besucher begrüßte das Bregtalbad bei strahlendem Sonnenschein: Philip Braun ist mit seinem Freundeskreis treuer Bregtalbadbesucher und der Saison-Gutschein für 2019 trifft somit voll ins Schwarze. Knapp verpasst haben den Titel Arian Farzan und Eva-Maria Tritschler, die beide auch treue Bregtalbad-Fans sind. Alle drei lobten sehr die freundliche Atmosphäre im Schwimmbad, den schönen Kiosk und die gute Betreuung durch Schwimmmeister Kapitoschka Koslowski. In dieser Saison wurde der Besucher Nummer 10 000 damit rund zwei Wochen später empfangen als in dem anfangs sehr schönen Sommer 2017, aber etwa zur gleichen Zeit wie in dem zu Beginn sehr durchwachsenen Sommer 2016. Da aufgrund der Baumaßnahmen das Bregtalbad diese Saison erst mit rund einem Monat Verzögerung öffnen konnte, sei das ein sehr gutes Zeichen, teilt der Verein Bregtalbad mit. Das neue Becken werde von den Badegästen bestens angenommen und gelobt. Im Bild (von links) Schwimmmeister Kapitoschka Koslowski, Bürgermeister Josef Herdner, Arian Farzan, Philip Braun und Eva-Maria Tritschler.

Bild: Bregtalbad

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein