Im Jahr 819 wurde der Ort Rötenbach, damals noch Rotinbah erstmals urkundlich erwähnt. Somit hat auch Rötenbach die stolze Zahl von 1200 Jahren, ein Grund richtig zu feiern, genau wie die Nachbarstadt Löffingen, die ebenfalls das ganze Jahr mit vielen Veranstaltungen an ihre erste urkundliche Erwähnung vor 800 Jahren erinnert.

Der Zug der Zeit beginnt in Rötenbach zu starten

Aufführungen

Das Musical "Der Zug der Zeit", wird am Samstag, 6. April, in der Benedikt-Winterhalder-Halle uraufgeführt, Wiederholungen sind am 7., 13. und 14. April geplant. Gesamtregie führt Wulf Schmidt, das Arrangement ist von Tobias Schwab, die musikalische Gesamtleitung hat Fabian Müller, die Leitung der Chöre Anne Rütten, Helmut Büchele, Martin Fies, die Choreographie Helga Schwarz, Küche Hans-Peter Zipfel, Bühnenbau Elmar Matt, Technik Raphael Schmidt und Samuel Babler, Programmheft Edgar Streuke, Foto und Film Helmut Thoma, Finanzen Jonas Hofmeier und Maske Sabine Schwörer. (pb)