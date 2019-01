Die Cego-Schwarzwald-Meisterschaften haben das badische-schwarzwälder Kartenspiel wieder reaktiviert und auch bei der Jugend mehr in den Blickpunkt gesetzt. War es zu Großvaters Zeiten üblich, im Winter diesem Spiel regelmäßig zu frönen, hat sich diese Tradition nun auch bei der Jugend und den Damen fest etabliert. Seit 18 Jahren findet die Cego-Schwarzwaldwald-Meisterschaft an mehreren Orten statt, traditionell auch in Rötenbach. Der TUS Rötenbach (Abteilung Fußball) hatte das Turnier organisiert. "Mit 144 Teilnehmer war das Turnier fast rekordverdächtig", informierte Hauptorganisator David Fehrenbach. Auf jedem Tisch lagen die Regeln der Cego-Schwarzwald-Meisterschaften aus, da es örtliche Varianten gibt, die hier allerdings nicht zum Tragen kamen.

Das Siegerpreisgeld von 150 Euro konnte Herbert Kreutter aus Schwenningen in Empfang nehmen. Jürgen Thoma aus Herzogenweiler (650 Punkte) freute sich über den Geschenkkorb vom Dorfladen und Heinz Ruschinski aus Königsfeld (620) bekam noch 50 Euro überreicht. Mit Preisen wurden rund die Hälfte der Teilnehmer bedacht. Vierter wurde Emil Hofmeier aus St. Märgen, gefolgt von Wolfgang Delor aus Hüfingen und Kurt Egle aus Gutmadingen. Der obligatorische Wurstsalat für den Verlierer ging an Rainer Schey aus Radolfzell, der nach zwei Durchgängen ein Minus von 800 aufwies, während der Sieger 780 auf der Habenseite hatte.

Die Siegerliste zeigte den großen Umkreis, aus dem die Teilnehmer kamen. Siebter wurde Manfred Metzler Neustadt, gefolgt von den Bräunlingern Lorenz Neininger und Franz Brugger. Auf Rang elf rangierte der Beste aus dem Löffinger Ösch, der Rötenbacher Cego-Spezialist und Altbürgermeister Clemens Hensler. Die beste Dame war Franziska Winterhalder aus Hüfingen (28.), gefolgt von Sigrid Neninger Brigachtal (34.) und Claudia May aus Löffingen (44.) Insgesamt waren 15 Cego-Spielerinnen dabei . Erstmals waren keine reinen Jugendlichen am Start, ab er dafür viele zwischen 18 und 25 Jahren. "Cego boomt", erklärte Rolf Erbert, der zu den Gründern dieser Meisterschaften zählt.

Nach vier Spieltagen führt Karl-Heinz Butschle aus Ippingen die Rangliste an, gefolgt von Kurt Wintermantel Rötenbach, Emil Hepting aus Hochemmingen und Sigrid Neininger aus dem Brigachtal. Der fünfte Spieltag ist am 12. Januar in St. Märgen.