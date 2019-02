Auch nach seiner erfolgreichen Amtszeit als Bürgermeister engagiert sich Clemens Hensler für seine Heimatgemeinde in einer vorbildhaften Weise. Gerade im Jubiläumsjahr tagen viele Aktionen seine Handschrift. Sein vielfältiges Engagement soll nun mit der Verleihung der Staufermedaille gewürdigt werden.

Seit seiner Kindheit fasziniert Clemens Hensler die Heimatgeschichte, die er nun mehrfach ins Jubiläumsjahr 1200 Jahre Rötenbach mit eingebracht hat. Angefangen als Mitglied, Texter und Mitinitiator des "Vereins für Kultur und Denkmalpflege Friedenweiler-Rötenbach" bis hin zur Vortragsreihe.

Vor allem der Jubiläumsjahreskalender ist gespickt mit zahlreichen Ausflügen in die Heimatgeschichte, welche Clemens Hensler zusammengetragen hat. Nicht weniger wertvoll und nachhaltig ist sein Engagement, welches er für die Vortragsreihe eingesetzt hat. Im September stehen gleich sechs solcher interessanter Vorträge an, immer freitags um 19 Uhr im Spiegelsaal.

Als echter Rötenbacher und Sportler war er als ehemaliger Fußballer beim TUS aktiv, eine Liebe, die man auch beim Jubiläumswochenende im Juli – der TUS feiert 100. Geburtstag – wiederfinden wird. Hensler war und ist ein großer Verfechter des Dorfladens, auch hier hat er sich akitv mit eingebracht. Sein ehrenamtliches Engagement ist nicht nur in den Vereinen seiner Heimatgemeinde zu finden, sondern auch darüber hinaus, wie etwa bei der Jugendmusikschule Hochschwarzwald. Nicht weniger engagiert ist Clemens Hensler im Sprachheilkindergarten. Während seiner Amtszeit hat er auch für die Tank- und Rastanlage gekämpft, die nun realisiert wird.

Die Verdienste um die Gemeinde hat Clemens Hensler 32 Jahre als Bürgermeister eingebracht. Als damals jüngster Bürgermeister setzte er in der Gemeinde Friedenweiler Akzente, aber auch als Kreisrat. Im Januar 2013 wurde er mit großen Ehren als Bürgermeister verabschiedet. Damals übergab Clemens Hensler die Amtskette an seinen Nachfolger Josef Matt, nun hatte dieser für seinen Vorgänger eine tolle Überraschung parat. "Wir werden dich mit der Staufermedaille für dein überausgroßes Engagement würdigen". So darf sich nun der Ehrenbürger auf eine weitere große Auszeichnung freuen.

Die Staufermedaille ist eine besondere persönliche Auszeichnung des Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg für Verdienste um das Land. Mit der höchsten Ehrung des Landes wurden beispielsweise bereits in der Region Löffingen Norbert Brugger, Alfred Warth und Fritz Isele ausgezeichnet.

Wann die Auszeichnung stattfindet, ist bisher noch nicht bekannt.