von sk

Unbekannte erbeuteten laut Polizei mit dem sogenannten Enkeltrick in zwei Fällen hohe Geldbeträge: Am Donnerstagabend wurden die Telefonbetrüger in Gottenheim und Rötenbach aktiv. Die Betrüger suchten sich ältere Menschen als Opfer aus. Dort riefen sie an und gaben sich als nahe Angehörige aus. Sie täuschten vor, in einer Notlage zu sein und überredeten ihre Opfer, ihnen Geld zu überlassen. Wie bei dieser Betrugsmasche üblich, holte ein Bote das Geld ab. In beiden Fällen verloren die Geschädigten fünfstellige Geldbeträge.

Im Fall Rötenbach sucht die Kripo nach Zeugen. Wer hat den Tatverdächtigen gesehen? Wer hat im Zeitraum 17 bis 18 Uhr etwas Verdächtiges im Bereich "Am Binsenberg" beobachtet?

Täterbeschreibung

Der Gauner soll circa 20 bis 25 Jahre alt sein, etwa 160 Zentimeter groß, dunkle Haare (braun oder schwarz). Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und dunkler Jeans, führte einen schwarzen Regenschirm mit.

Die Kripo Freiburg ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761/882 57 77 erreichbar.