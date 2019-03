Im Fall des tödlichen Streits eines Ehepaars in der Gemeinde Feldberg laufen die Ermittlungen der Polizei weiter auf Hochtouren. "Wir klären gerade, ob ein Verschulden eines Dritten ausgeschlossen werden kann", sagte ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Freiburg auf Nachfrage des SÜDKURIER. Wenn die Ermittlungen ergeben sollten, dass bis auf das tote Ehepaar, keine weitere Person an der Tat beteiligt gewesen ist, würden die Ermittlungen eingestellt. Auch deshalb sei derzeit keine Pressekonferenz mit weiteren Einzelheiten zu dem Fall geplant.

Was war geschehen?

Am Samstag hatte ein 67-Jähriger Mann seine von ihm getrennt lebende 60-jährige Ehefrau mit einem Messer tödlich verletzt. Danach nahm sich der Mann mit einem Messer das Leben. Er soll die Wohnung seiner Frau aufgesucht haben und sie dann vor Ort umgebracht haben. Im Teilort Bärental ist zu hören, dass sich beide in der Vergangenheit oft gestritten haben. Während seiner Flucht vom Tatort soll er eine 37-jährige Frau verletzt haben. Gerüchten zufolge sei sie eine Angestellte, die die beiden Toten gekannt haben soll. Die Polizei schloss die Arbeit am Tatort bereits am Sonntag ab. Derzeit wertet sie die Spuren aus. Die Obduktion fand am Montag statt. Weitere Details wollte die Polizei am Montag nicht bekannt geben. "Es handelt sich um ein schwebendes Verfahren. Da können wir keine Angaben machen", so ein Pressesprecher.