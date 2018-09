von von Joachim Hahne

Stefan Wirbser ist tot. Der Bürgermeister der Gemeinde Feldberg erlag einem Krebsleiden. Auch in der regionalen Sportwelt ist die Trauer groß, war er doch Präsident des Skiverbands Schwarzwald.

Er wirkte zunächst von September 1997 bis Oktober 2003 als Vizepräsident Alpin. Am 18.10.2003 wurde er für den nicht mehr kandidierenden Amtsinhaber Dr. Rolf Beisel in Seebach zu dessen Nachfolger gewählt. Stefan Wirbser steuerte bis zu seinem allzu frühen Tod trotz der schweren Erkankung weiterhin die Verbandsgeschicke.

Geistiger Vater der Weltcups im Ski-Cross und Snowboard

Von der Krankheit gezeichnet, besuchte er trotzdem noch Mitte September den DSV-Bundeskongreß in Stuttgart. Der Verstorbene war neben seiner über zwei Jahrzehnte andauernden ehrenamtlichen Tätigkeit im Skiverband Schwarzwald in verschiedenen Funktionen im Deutschen Skiverband (DSV) aktiv und wirkte als Kassenprüfer bei Snowboard Germany. Stefan Wirbser war auch der geistige Vater für die inzwischen in seiner Heimatgemeinde Feldberg etablierten Weltcups im Ski-Cross und Snowboard.



"Wir trauern sehr um unseren engagierten Präsidenten, der eine nur schwer zu schließende Lücke hinterlässt", so SVS-Vizepräsident Manfred Kuner (Triberg) in einem ersten Statement. "Unser Mitgefühl gilt seiner Ehefrau Tanja und seiner ganzen Familie. Wir werden Stefan Wirbser ein ehrendes Angedenken bewahren."

