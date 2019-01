Der Countdown läuft, es sind nur noch wenige Tage, bis sich Eisenbach in ein Narren-Eldorado verwandelt. Drei Tage lang steht der Ort Kopf, wenn die Narrenzunft Eisenbach vom 8. bis zum 10. Februar ihren 44. Geburtstag feiert. Einer der Höhepunkte ist das Narrentreffen der Schwarzwälder Narrenvereinigung.

Das Programm

Zum großen Narrenjubiläum mit Freundschaftstreffen, Kinder- und Nachtumzug mit Partydörfern, Brauchtumsabend und Narrenmesse lädt die Narrenzunft Eisenbach vom 8. bis zum 10. Februar ein. Start ist am Freitag um 18.33 Uhr mit dem Brauchtumsabend, ab 21.11 Uhr öffnet das Partydorf. Am Samstag beginnt der Kinderumzug um 13.31 Uhr, der Narrenbaum wird um 15.31 Uhr gestellt, um 18.11 Uhr startet der Nachtumzug und ab 20.11 Uhr geht es zum Guggenmusik-Battel in die Wolfwinkelhalle. Am Sonntag findet um 9.11 Uhr die Narrenmesse statt und ab 13.11 Uhr der große Jubiläumsumzug. (pb)