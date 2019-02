Nun steht die Uhr gleich auf null, doch schon jetzt hat sich Eisenbach in ein Narrendorf verwandelt: Vom 8. bis 10. Februar feiert die Zunft der Bergmänner ihren 44. Geburtstag. Der Countdown ist am Freitag um 18.33 Uhr abgelaufen, dann geht es zum Sektempfang und zum Brauchtumsabend mit Programm in der Wolfwinkelhalle. Gut wer hier eine Eintrittskarte ergattert hat, wartet doch ein unterhaltsames Programm auf die Gäste.

Partydorf: Ab 21.11 Uhr wird das Partydorf rund um die Wolfwinkelhalle eröffnet, Einlass ist erst ab 18 Jahren. Im Franz Morat Group Zelt ist DJ Borni, im August Weckermann Zelt DJ Pagani am heißen Plattenteller. Im einen Zelt wird von der Narrenzunft Eisenbach bewirtet, im anderen vom Kulturverein Schollach. Die Vereine in und um Eisenbach unterstützen das Geburtstagskind vorbildhaft. Mit von der Partie sind der Musikverein Eisenbach, die Lumpenmännle Hölzlebruck, die Schwarzwälder Marderwieber, Beerwieber Bubenbach, die Uhrmacherzunft Oberbränd, die Bachmärtele Hexen Eisenbach und die Gewichtheber in den Zelten, in den Besenwirtschaften sorgen die Landfrauen, Privatpersonen und Geschäfte für das leibliche Wohl der Gäste.

Eisenbach Eisenbacher Bergmänner feiern 44. Geburtstag Das könnte Sie auch interessieren

Umzüge: In Eisenbach treffen sich alle Narren aus Nah und Fern. Gleich drei Umzüge werden stattfinden. Start ist mit dem Kinderumzug am Samstag, 9. Februar, um 13.31 Uhr, 34 Narrenzünfte mit Musikvereinen werden mit dem Narrensamen durchs Ort ziehen. Schön-schaurig geht es beim Nachtumzug ebenfalls am Samstag zu, wenn ab 18.11 Uhr Hexen, Geister, Narrenzünfte und Musikvereine durch Eisenbach ziehen. Der große Jubiläumsumzug des Freundschaftstreffens der Schwarzwälder Narrenvereinigung startet am Sonntag um 13.11 Uhr. 65 Gruppen aus der ganzen Region haben sich angesagt.

Eisenbach Wie die Narrenzunft Eisenbach 44. Geburtstag feiert Das könnte Sie auch interessieren

Bus-Service: Die Verantwortlichen der Narrenzunft Eisenbach um Narrenvater Manuel Peghini haben für Samstag und Sonntag einen Shuttlebus-Service eingesetzt. Über drei Routen geht es ins Narrendorf. Linie eins fährt von Friedenweiler, Rötenbach, Löffingen, Dittishausen, Unterbränd nach Eisenbach. Linie zwei von Bräunlingen, Wolterdingen, Hammereisenbach und Linie drei fährt von Lenzkirch, Saig, Titisee-Neustadt nach Eisenbach.

Informationen im Internet:

http://www.44-jahre-nze.http://com