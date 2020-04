In die Postfiliale an der Robert-Gerwig-Straße ist in der Nacht von Sonntag auf Montag laut Polizei eingebrochen worden. Die Unbekannten schlugen ein Fenster ein und durchsuchten mehrere Paketsendungen. Daneben brachen sie einen Tresor und einen Getränkeautomaten auf. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Außerdem haben Unbekannte aus einem Gartenhaus an der Käppelestraße ein schwarzes Pedelec der Marke Diamant, Typ Achatam, gestohlen. Der Einbruch wurde zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, begangen. Die Täter brachen das Gartenhaus mit brachialer Gewalt auf, der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Personen, die in beiden Fällen Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise geben können, melden sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771/8 37 83-0.