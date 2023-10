Beide Schulen sind durch ihre moderne attraktive Ausstattung und Schulleben als Vorzeigeschulen bekannt, sie werden derzeit von ihren Konkrektoren geleitet

Konrektor übernimmt die Geschäfte

Nachdem der langjährige Schulleichter Wolfram Möllen die Grund- und Werkrealschule in Donaueschingen zum Schuljahresende verlassen hat, ist nun die Stelle neu ausgeschrieben. In der Zwischenzeit hat der langjährige Konrektor Heiko Keller die Geschäfte der Schulleitung übernommen. Der Pädagoge ist ein Kenner der Materie, ist er doch bereits seit 21 Jahren an der Eichendorffschule tätig und seit elf Jahren hat er als Konrektor die positive Entwicklung dieser „Vorzeigeschule“ mitgeprägt.

„Die Eichendorffschule ist eine sehr moderne, gut aufgestellte und attraktive Schule“, so Heiko Keller. „Ich bekomme große Unterstützung vom gesamten Lehrerkollegium, aber auch von unserer erfahrenen und guten Schulsekretärin Mira Scherzinger“, informiert der Konrektor, dessen administrativen Aufgaben sich nun erweitert haben.

Schild am Eingang der Eichendorfschule in Donaueschingen. | Bild: Silvia Bächle

Angebot an Eichendorffschule vorbildhaft

Die Grund- und Werkrealschule mit Ganztagsbetreuung sei in Sachen Digitalisierung, Berufsorientierung, Schulsozialarbeit, aber auch durch außerschulische Maßnahmen, wie die Kooperationen mit örtlichen Vereinen (Sport-, Jugendmusik- und Jugendkunstverein) auf dem neuesten Stand. Vorbildhaft sei das breite Angebotsspektrum, etwa der neue Spiel- und Bolzplatz für die Werkrealschüler, mit Kletter-Equipment und dem neuen Fußballkäfig.

Donaueschingen Wie Roman Herbst als kleiner Spielzeug-Anbieter seine Nische findet Das könnte Sie auch interessieren

„Das Bewegungs- und Pausenareal der Grundschule wurde bereits zuvor neugestaltet“, freut sich der Konrektor. Dank des Fördervereins und der Stadt sei man hier auf dem richtigen zukunftsweisenden Weg. „Miteinander – Füreinander“, so das Leitbild, dass ich im gepflegten Schulhaus überall zeigt. Ein Glücksfall sei die ukrainische Lehrerin, welche die Schülern aus der Ukraine in der Vorbereitungsklasse unterrichtet. Derzeit besuchen 500 Schüler – etwa die Hälfte im Grundschulbereich – die Eichendorffschule. Sie werden von 40 Lehrern unterrichtet.

Die Lucian-Reich-Schule in Hüfingen, im März 2023 von der Luft aus fotografiert. | Bild: Roger Müller

Rektorin für andere Aufgabe freigestellt

Die Gemeinschaftsschule in Hüfingen mit Ganztagsbetreuung hat zwar noch eine Rektorin, doch Ruth Zacher „ist in diesem Schuljahr nicht im Haus, sie ist freigestellt für einen anderen Aufgabenbereich“, informiert Konrektorin Julia Röder.

Ruth Zacher ist Hauptpersonalrätin im Bereich des Ministeriums für Kultur, Jugend und Sport Baden-Württemberg für Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen sowie für Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (HPR GHWRGS). Außerdem ist die Pädagogin Team-Vorsitzende der gewählten Landespersonengruppe Schulleitungsmitglieder.

Hüfingen Viele Sprachen, fünf Nationen, elf Jahrgänge, eine Klasse: Ziel ist ein regulärer Schulabschluss Das könnte Sie auch interessieren

Duo leitet Schule kommissarisch

Während der Abwesenheit der Rektorin übernimmt die Konrektorin die kommissarische Leitung. Unterstützt wird sie dabei von einem zweiten Konrektor: Ludwig Trommsdorff, der im August an die Lucian-Reich-Schule kam.

Julia Röder begleitet im dritten Jahr die Konrektorstelle und ist somit mit den Aufgaben der Schulleitung vertraut. „Ich werde von einem tollen und engagierten Lehrerkollegium unterstützt“, informiert sie. Die Aufgaben seien spannend und herausfordernd. Während der Abwesenheit von Ruth Zacher intensiviert sie das Leitbild „wir gestalten unser Zusammenleben“ mit dem Schulprofil Mensch-Natur-Kultur.

Donaueschingen Forum hilft Schülern auf ihrem Weg Das könnte Sie auch interessieren

In ihrem ersten Elternbrief informiert Julia Röder über die News, so ist die Mensa wieder geöffnet, das kostenlose Wasserspenderangebot läuft wieder und der Eltern-Taxi-Parkplatz ist wieder eingerichtet, sie weist auch auf angemessene Kleidung in der Schule hin, die im Lernbuch verankert ist. Derzeit besuchen 650 Schüler die Ganztagsschule, unterrichtet werden sie von 65 Lehrkräften.