Was passiert, wenn drei Fußball-Verrückte sich an einen Tisch setzen? Wenn DJK-Jugendleiter Michael Jäckle, Weltrekordler und Freestyle-Fußballer Patrick Bäurer und der ehemalige DJK-Coach und Inhaber der DFB-Junioren-Elite-Lizenz Christian Leda das tun, dann kommt die Fußball-Talentschmiede Schwarzwald-Baar heraus. Ein Angebot, das sich an den Nachwuchs von neun bis 14 Jahren richtet und sich komplett von dem unterscheiden sol, was Fußball-Schulen bietet, die sich eher an die breite Masse richten würden.

Explizit liegt die Betonung nämlich auf dem Wort Talent – junge Nachwuchskicker, die im heimischen Verein zwar gerne kicken, aber dann doch unterfordert sind. Ein Fall, der nach der Meinung der drei durchaus nicht so selten vorkommt. Denn oft sei das Problem, dass die Talente dann im Strom mitschwimmen würden und nicht richtig gefördert werden können, weil der Trainer nach allen Spielern schauen müsse. Wenn Eltern ihren Nachwuchs bislang fordern wollten, führte sie ihr Weg oft nach Zimmern oder Radolfzell, was lange Fahrzeiten und natürlich auch Benzinkosten mit sich brachte.

Bäurer und Leda – das sind die beiden, die gemeinsam die Talentschmiede ins Leben gerufen haben. Die beiden kennen sich von der DJK. Leda war einst Bäurers Fußballtrainer, nun arbeiten sie auf ganz anderer Basis zusammen. Während Bäurer seine Fußball-Leidenschaft schon lange zum Beruf gemacht hat, zieht Leda nun nach. Und beide wollen ihre Stärken einbringen. Patrick Bäurer weiß als Freestyler-Fußballer, was man mit dem Spielgerät so alles anstellen kann und übernimmt den Technikpart. Christian Leda, der mit der DFB- Junioren-Elite-Lizenz die höchste Lizenz inne hat, wird die Taktik und Koordination übernehmen. Und ein guter Fußballer muss eben in allen drei Bereichen ausgebildet werden.

Das erste Training findet am Freitag, 25. September, von 14.30 bis 17.30 Uhr auf dem DJK-Sportplatz statt und richtet sich an Fußballer im Alter von neun bis 14 Jahren.