von Lutz Rademacher

Seit dieser Woche gibt es im Ago-Kreativcamp in Hubertshofen einen Barfußpfad, der über eine kleine Brücke auch von der Allgemeinheit begehbar ist. Er wurde von insgesamt 35 Kindern selbstständig geplant und errichtet.

Hierfür hatte Vorsitzender Georg Tritschler das Camp für zwei Wochen zur Verfügung gestellt. Doch nicht nur im Außenbereich des Camps tut sich etwas, hinter den Kulissen deutet sich ein Führungswechsel an.

Was macht der Verein Ago genau? Der Verein Ago e. V. wurde mit sieben Mitstreitern 2011 gegründet, nachdem bereits im Jahr 2010 die ersten Workshops veranstaltet wurden. Das Konzept: weg von Computer oder Handy, zurück zur Natur. Hierzu wurde in Hubertshofen ein Camp eingerichtet. Im Jahr 2012 wurde der Verein als Träger der außerschulischen Bildungsarbeit anerkannt. Im Jahr 2010 wurden 48 Kinder betreut, 2019 waren es bereits über 1700.

Sie arbeiten seit Jahren erfolgreich zusammen: Georg Tritschler vom Verein Ago und Stephanie Ambacher, Leiterin des Kinder- und Jugendbüros Donaueschingen. | Bild: Lutz Rademacher

Erstmals fand das Betreuungsangebot für Grundschüler in den Sommerferien in die Verantwortung des Kinder- und Jugendbüros statt. Stephanie Ambacher, Leiterin des Kinder-und Jugendbüros der Stadt Donaueschingen hatte auch die Idee, dass auch Teile des Programms in Hubertshofen stattfinden könnten. Georg Tritschler vom Verein Ago stellte das Camp in der dritten und vierten Ferienwoche zur Verfügung.

Der Barfußpfad nimmt Gestalt an (von links): Stephanie Ambacher vom Kinder-und Jugendbüro, Giulia Barone, Moriz Schmid, Praktikantin Yasmina Wöhrstein, Hendrik Feichtinger, Georg Tritschler vom Ago, vorne Olivia Matzke (verdeckt) und Pascal Wöhrstein. | Bild: Lutz Rademacher

Tritschler war nicht über die ganze Projektdauer dabei, in der ersten Woche war er im Urlaub. Doch sein Sohn Maximilian hat ihn vertreten und stellt jetzt die Weichen für eine Nachfolge. Ab dem Jahr 2020 hatte er bereits zusammen mit seinem Vater nebenher an Wochenenden eine zweijährige Ausbildung zum Waldpädagogen absolviert.

Maximilian Tritschler tritt in die Fußstapfen seines Vaters | Bild: Lutz Rademacher

Am 1. September hat der gelernte Verpackungsmitteltechnologe eine zweite Ausbildung als Erzieher im städtischen Kindergarten in Geisingen begonnen. „Wie es weitergeht, wird man sehen, wenn Max die Ausbildung erfolgreich beendet hat“, so Tritschler. Georg Tritschler ist es wichtig, dass sein Lebenswerk weitergeführt wird, und vor allem, dass Kinder den Bezug zur Natur behalten. Der Grundstein dafür ist jedenfalls gelegt.