Auch beim diesjährigen Herbstfest am 7. Oktober in der Donaueschinger Innenstadt hat die Deutsch-Ungarische Gesellschaft (DUG) zwei Besonderheiten im Angebot: die ungarische Gulaschsuppe und drei ungarische Weine aus der Region Balatonboglár. Alle drei Weine bezieht die DUG direkt von einem ungarischen Winzer.

Das Weinbaugebiet Balatonboglár mit 2900 Hektar Rebfläche liegt am westlichen Ende des Balaton-Südufers. In dieser Weinregion haben schon die Kelten und Römer Weinreben angebaut und Wein in Fässern oder Amphoren reifen lassen. Im Mittelalter widmeten sich hier insbesondere die Mönche des Klosters Tihany dem Weinbau und der stetigen Verfeinerung der Anbaumethoden. Heute produzieren die Winzer dieses Anbaugebiets, meist Familienbetriebe, Weine von hervorragender Qualität, schreibt die DUG in einer Pressemitteilung. Hierfür bieten sandige Lössböden ideale Voraussetzungen. Beim Herbstfest schenkt die Deutsch-Ungarische Gesellschaft laut ihrer Mitteilung neben Merlot und Welschriesling erstmals auch Rosé aus.

Die Gulaschsuppe, auf Ungarisch Gulyás, kann durchaus als ungarisches Nationalgericht angesehen werden. Ursprünglich war sie Speise der in der ungarischen Tiefebene nomadisch lebenden Rinderhirten, von denen auch der Name der Suppe abgeleitet ist. Für das Herbstfest wird die Gulaschsuppe von der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft nach einem ungarischen Originalrezept gekocht. Seit Bestehen der Städtepartnerschaft mit der ungarischen Stadt Vác gehört dieses Angebot der ungarischen Volksküche genauso zum Herbstfestangebot wie zum Beispiel die Kilibigküchle der Feuerwehr Hubertshofen oder die Speckdünne der Donaueschinger Landfrauen. Der Stand der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft befindet sich wieder auf dem Rathausplatz.

Das Donaueschinger Herbstfest auf dem Platz am Hanselbrunnen beginnt am 7. Oktober um 10 Uhr. Auf dem Programm stehen etliche Aufführungen, Darbietungen, Musik und Verköstigung.