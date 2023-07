Donaueschingen vor 1 Stunde

Zuletzt italienisch, jetzt griechisch: Restaurant Akropolis in Donaueschingen eröffnet

Eine gastronomische Lücke in Donaueschingen ist geschlossen. Die Familie Sappidis hat das griechische Restaurant Akropolis in der eröffnet, ganz in der Nähe des Bahnhofs, wo einst das Restaurant Toskana beheimatet war.