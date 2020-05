Wenn‘s um den Donaueschinger Stadtwald geht, dann gab‘s lange Zeiten nur Erfolgsmeldungen und eine große Freude über die Einnahmen, die mit dem Ertragswald erwirtschaftet wurden. Doch während Virginia Lorek, Leiterin der Betriebsstelle Baar, und ihr Kollege Michael Mayer bei ihrem letzten Jahresbericht schon von einem „nicht rosigen“ 2019 sprachen und „betrübt“ ins Jahr 2020 geschaut haben, hat sich die Situation nicht verbessert.

„Sabine und Bianca gingen nicht schadlos am Stadtwald vorbei“, sagt Lorek. Es gelte, jede Menge Sturmholz aus dem Stadtwald zu holen, die Arbeiten würden voraussichtlich noch bis Mitte des Jahres dauern. „Und als wäre es nicht genug, hatten wir bislang sehr hohe Temperaturen und der Borkenkäfer fliegt kräftig.“

Dass es jetzt abgekühlt hat, hilft, denn die Käfersaison steht gerade erst vor der Türe. Trotzdem müsse das Sturmholz nun aus dem Wald herausgeholt werden, bevor es dann zum Käferholz wird. Das Stichwort ist Werterhalt. Denn für Käferholz wird nicht viel bezahlt: „An der Statik des Käferholzes ist nichts auszusetzen, es hat nur einen bläulichen Schimmer. Aber die Kunden möchten ja noch nicht mal eingefärbte Pallets“, erklärt Mayer.

Doch wenn die Forstmitarbeiter, die auch eigens für die Sturmholzentnahme geschult wurden, um die Sicherheit zu gewährleisten, das Holz aus dem Wald geholt haben, gibt es schon die nächste Herausforderung: „Es gibt ein extrem hohes Holzaufkommen, aber nur wenige Abnahme“, sagt Lorek. Und die Corona-Pandemie macht es nicht besser: Denn Donaueschinger Holz geht auch ins Ausland. Frankreich, Schweiz, Österreich und Italien sind Absatzmärkte. „Die Transportwege sind zu oder es dauert ewig“, erklärt Mayer. So könne es durchaus sein, dass ein Fahrer bis zu vier Stunden an der Schweizer Grenze stehe, weil die Abwicklung so lang daure. Außerdem hätten aktuell viele Sägewerke ihre Arbeit reduziert.

Kleine Abnahmen gebe es, aber nicht der große Schub.

„Wir müssen die nächsten sechs bis acht Wochen abwarten, was die Politik macht. Wobei der Holzmarkt sicher nicht der wichtigste Faktor ist. Aber erst dann können wir eine Prognose wagen“, so Maier. In der Zwischenzeit wird das wertvolle Holz in einem Nasslager bei der Kläranlage gelagert. Das Holz wird beregnet – aber nicht mit Wasser aus der Kläranlage, sondern aus der Donau, so soll das Holz frisch gehalten werden.

Letztes Holzlager gab es im Jahr 1999

Zuletzt wurden bei der Kläranlage nach dem Orkan Lothar große Holzmengen aus dem Städtedreieck gelagert. Geplant sind nun bis zu 25.000 Festmeter Sturmholz zu lagern. Das Holz stammt aus den beiden städtischen Revieren sowie aus Hüfingen und Bräunlingen. Allein aus den beiden Donaueschinger Revieren wird mit Sturmholz in einer Größenordnung von 10.000 bis 12.000 Festmetern gerechnet. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es 6496 Festmeter und das war schon ein ungewöhnlich hoher Wert, der deutlich über den Durchschnitt liegt. 2015 waren es 1800 Festmeter und 1150 Festmeter. Auch wenn die Einnahmen ausbleiben: für 2019 steht eine schwarze Null.