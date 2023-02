Bei strahlendem Sonnenschein passte beim Richtfest des Schulcampus Blumberg am Donnerstagnachmittag alles. Knapp 70 Besucher aus dem Gemeinderat, der Wirtschaft, dem Lehrerkollegium sowie zahlreiche Schüler wohnten dem historischen Festakt in freudiger Runde bei.

Mit seinem ausführlichen Richtspruch traf Bauleiter Bernfried Müller von der Firma Stumpp aus Rottweil auf dem Dach des Jahrhundertprojekts ins Schwarze. Ein dreifachen „Hoch“ ließ er auf den bisherigen ersten Bauabschnitt erklingen und würdigte damit im Beisein der großen Besucherschar die Bauherrschaft, das Architektenbüro sowie die Maurer und alle Handwerker. Sein traditionelles Ritual, bei dem das dreimal gefüllte Weinglas anschließend mit dem Wurf vom Gebäude in Scherben aufging, was Glück bringen soll, wurde mit Beifall belohnt.

Das nachhaltige Millionenprojekt soll im Mai 2024 mit den abschließenden Außenarbeiten fertiggestellt werden. Bis jetzt wurden im ersten Bauabschnitt 3,4 Millionen Euro für das mit insgesamt über 16 Millionen Kosten kalkulierte Gebäude ausgegeben.

Ein gut gelaunter Bürgermeister Markus Keller hob die Wertigkeit des Jahrhundertprojektes für Blumberg hervor. „Es ist heute ein toller Tag. Hier wird in guter Weise für die Bildung investiert,“ betonte Keller. Bereits 66 Prozent der Gewerke wurden inzwischen vergeben. „Bis jetzt wurde hervorragende Arbeit geleistet. Allen, die Verantwortung tragen, sei in dieser Stunde gedankt“, so der Bürgermeister.

Für den anwesenden Architekten des verantwortlichen Büros in Freiburg, Max Lauer, sind die Arbeiten bisher reibungslos verlaufen. „Wir sind zeitlich nur mit kleinen Verzögerungen im Soll und die Arbeiten sind bis jetzt zügig und zum Glück auch unfallfrei gewesen,“ zog er ein erstes positives Fazit. Auch die zuletzt schwierigen Lieferfristen und die ansteigenden Kosten für Baumaterial haben sich für ihn etwas beruhigt.

„Wenn alles normal verläuft, steht einer Fertigstellung im Mai 2024 nichts im Wege“, sagte Lauer. Die Elektro- und Innenbauarbeiten sollen zeitnah beginnen. Der erste Bauabschnitt mit der zukünftigen Grundschule, der Förderschule, der Mensa sowie der Ganztagsbetreuung, soll nach klarem Zeitplan fertiggestellt werden. Die anschließende Sanierung der Eichbergschule, die mit weiteren über zwölf Millionen Euro kalkuliert ist, will man im Sommer 2024 beginnen.

Der geschäftsführende Schulleiter Timo Link (Weiherdammschule) freute sich auf die anstehende, gerade für ihn gravierende Veränderung: „Es ist etwas ganz Besonderes, in eine neue Schule umzuziehen. Die Kinder haben es verdient“, so Link. „Vielleicht werde ich sogar in dem neuen Schulgebäude in den Ruhestand gehen“, schaute er zuversichtlich nach vorne.

Nach den offiziellen Feierlichkeiten war der anschließende Austausch im Rohbau des zukünftigen Verwaltungsgebäudes von viel Stolz über die bisherigen Arbeiten geprägt. Mit einem kleinen Imbiss und Getränken fühlte man sich in den großzügigen aber noch nackten Räumlichkeiten gleich wohl. Bei intensiven Gesprächen in kleineren und größeren Runden sah man sich mit dem Millionenprojekt „Schulcampus“ auf Kurs.

Aufgrund von einigen Eisplatten in verschiedenen Bereichen des Gebäudes musste man aus Sicherheitsgründen auf einen Rundgang verzichten. Aber allein der Anblick der imposanten Wendeltreppe im Zentralbereich des Gebäudes rief schon großes Staunen und Lob für die architektonischen Leistungen und bisherigen Roharbeiten hervor.