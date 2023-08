Dirndl, Lederhosen, zünftige Musik oder Almburger – Bayrischer kann ein Fest nicht sein als bei der Musikkapelle Neudingen. Drei Tage lang gab es Party pur, mit überall zufriedenen Gesichtern, und selbst die Regenschauer konnten die tollte Stimmung nicht trüben.

100 + 2 Jahre: Es sollte ein Jubiläum werden, welches in Neudingen allen im Gedächtnis bleibt, so die Devise der Verantwortlichen. So wurde nicht nur von Freitag bis Sonntag zünftig im bayerischen Stil gefeiert, sondern der Geburtstag wird das ganze Jahr über zelebriert. Bereits am 1. Januar gab es ein Jubiläums-Opening-Konzert, das Ende werde auf jeden Fall das Weihnachtstheater mit dem Radfahrverein am zweiten Weihnachtsfeiertag sein, und dann werde es an Silvester auch noch was geben, versprach der Vorsitzende Werner Gieray. Der 61-Jährige hat diesen Posten seit 2009 inne.

„Ein solches Jubiläum sind wir unseren Gründungsvätern schuldig, die sehr viel auf sich genommen haben, um die Musikkapelle zu gründen und damit in Neudingen ein Stück Kulturgeschichte zu schreiben“, sagte er.

So habe man auch nicht einfach ein Jubiläumsfest angesetzt, sondern ein ganzes Team habe sich um diesen Geburtstag bemüht. Mit dem Bayrischen Wochenende hatte die Musikkapelle schon vor vielen Jahren den Nerv der Zeit erkannt, im Jubiläumsjahr wurde dieses Wochenende einfach um einen Tag ergänzt. Und auch hier hat der Geburtstagsverein echte Profis auf die Neudinger Bühne geholt, sodass die Gäste – natürlich stilecht in Dirndl und Lederhosen – in Scharen kamen und auch die Stimmung kaum zu toppen war.

Millibach Musikanten heizen ein

Zum Auftakt der Almchaos-Party mit der bekannten Band Brasslufthamma aus Stühlingen hatten die Verantwortlichen schon einen bekannten musikalischen Anheizer gesetzt. Die Millibach Musikanten als Open-Air-Warm-Up-Band sorgte im Festzelt schon ordentlich für Stimmung, sodass sich auch schnell der Vorplatz, vor dem Regen durch einen großen Militär-Fallschirm geschützt, füllte.

Dann ging es Schlag auf Schlag. Während die Millibach Musikanten abbauten, ging die Almchaos-Party mit den Brasslufthamma richtig los. Mit ihrer fetzigen Musik und grandiosen Eigenkompositionen wie „Schüttle deinen Ranzen“ brachten die 13 Jungs vom Hochrhein die Stimmung mit purer Leidenschaft zum Kochen. Doch selbst nach ihrem letzten fetten Sound und dem druckvollen Beat war es noch lange nicht zu Ende. Anschließend sorgte der DJ für den „Almabriss“.

Samstag und Sonntag standen dann ganz im Zeichen der Blasmusik. Mit gleich fünf unterschiedlichen Kapellen zog der Jubiläumsverein das große Register der unterschiedlichen Blasmusikmöglichkeiten. Sie folgten zwar mit Polkas und Märschen der Tradition, hatten aber durchaus mehr im Gepäck. Die Vielseitigkeit der Genres zeigten die Musikvereine aus Gutmadingen, Randen, Saig und Schönenbach, wobei die Saustallmusikanten dem Ganzen noch den Party-Charakter verliehen.

So kam wirklich jeder Gast auf seine Kosten, und diese kamen keineswegs nur aus Neudingen. So hatte sich am Freitag sogar eine Gruppe aus Unadingen mit dem Fahrrad auf den Weg zum Fest gemacht, um dort das bayerische Flair zu genießen. „Ich bin vollauf zufrieden und sehr froh, dass wir das Jubiläum in dieser Vielfalt feiern“, zog Gieray Bilanz.

Natürlich bedeutete das Jubiläum auch einen enormen Arbeitsaufwand. So sind über die Tage alle Musiker im Einsatz gewesen. Glücklicherweise kann der Musikverein Neudingen, der sich auch im Dorfleben und in der Dorfgemeinschaft einbringt, auf den Maschinenpark der heimischen Landwirte zählen. Nur mit deren Unterstützung konnten das Zelt und der Vorplatz unter dem großen Militärschirm aufgebaut werden.